Il Lione sta cercando un difensore centrale e la compagine transalpina vuole tentare il colpo Koscielny. Il difensore dell'Arsenal, in scadenza di contratto nel 2020, non ha trovato molto spazio in questa stagione anche per via dell'infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi per la prima parte di campionato. Secondo quanto riportato da Footmercato, il Lione ha proposto due anni di contratto al giocatore che però vuole aspettare: sul giocatore ci sono Borussia Dortmund e Monaco, ma il difensore dei gunners potrebbe optare per il ritorno in patria. Il giocatore, nelle scorse settimane, è stato proposto all'Inter, ma la società nerazzurra non lo ha tenuto in considerazione.