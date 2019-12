© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attualmente fermo ai box alle prese con un infortunio, Mephis Depay (25) potrebbe far ritorno in Premier League a stretto giro di posta. Dopo il biennio al Manchester United s'è trasferito all'Olympique Lione e adesso sull'olandese avrebbero posato gli occhi Liverpool e Tottenham, pronte a battagliare nelle prossime sessioni di mercato per accaparrarselo. A riportarlo è il Sunday Express.