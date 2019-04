Lione, sogno Wenger per la panchina: primo contatto con l'ex Arsenal

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A fine stagione l'Olympique Lione saluterà Bruno Genesio, che ha annunciato il suo addio a fine stagione. La dirigenza del club francese infatti sta lavorando per la prossima stagione e secondo quanto riporta L'Equipe il sogno del presidente Aulas si chiamerebbe Arsene Wenger, ex tecnico dell'Arsenal che potrebbe così tornare a lavorare in Francia.