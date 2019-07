© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Movimenti di mercato interessanti anche in Francia, dove il Lione potrebbe lasciar partire uno dei suoi giocatori più talentuosi. Nabil Fekir piace molto anche in Spagna anche se l'Arsenal potrebbe inserirsi nella corsa al fantasista francese. Come riportato dal The Sun il costo non è eccessivo, ma i gunners devono prima sistemare Mesut Ozil. Il tedesco ex Real Madrid potrebbe lasciare la Premier League già in questa sessione di mercato.