Lione, Sylvinho: "Andersen ha bisogno di tempo, deve adattarsi"

Prima sconfitta in campionato per il Lione, che cade 1-0 sul campo del Montpellier. Mister Sylvinho commenta così la partita dei suoi: "Abbiamo incontrato molte difficoltà a livello di gioco. Ci hanno creato problemi con i due attaccanti, che lottavano su ogni pallone e sfruttavano i lanci lunghi. Abbiamo concesso troppe opportunit ai nostri avversari, i nostri difensori arretravano troppo. Dobbiamo rialzarci subito sabato. Andersen? Non sono preoccupato della sua prestazione, deve ancora adattarsi, ha bisogno di tempo".