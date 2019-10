© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sylvinho, allenatore del Lione, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Lipsia:

Sente la pressione dei risultati che non arrivano?

"Sono concentrato sulla partita di domani, la mia squadra deve affrontare un grande match. Non siamo partiti bene in questa stagione, ma la cosa più importante è uscire da questa situazione complicata".

Qual è il clima dentro lo spogliatoio?

"I nostri giocatori non vedono l'ora che arrivi domani. Una vittoria ci darebbe fiducia anche per il campionato".