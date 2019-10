© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Lione vince per 2-0 contro il Lipsia e si rilancia in classifica nel gruppo G di Champions League. A fine gara interviene l'allenatore dei francesi, Sylvinho, che analizza il match vinto alla Red Bulla Arena: "Siamo molto felici per la vittoria, per la prestazione ottenuta. Penso che i miei giocatori meritassero una vittoria così. Questo successo è importante per il nostro morale e per il proseguimento della stagione".