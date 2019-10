© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da RMC il Lione avrebbe fatto un tentativo per convincere José Mourinho a guidare l'OL, che ha esonerato dopo il ko nel derby contro il Saint-Etienne il tecnico Sylvinho. Risposta negativa del portoghese, che vorrebbe riprendere la sua carriera ancora in Inghilterra. Per queste ragioni il presidente Jean-Michel Aulas sta per chiudere l'accordo con Laurent Blanc.