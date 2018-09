Lione, Tousart presto rinnoverà per scacciare le mire dell'Inter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Qualche giorno fa il nome del centrocampista Lucas Tousart, attualmente in forza all'Olympique Lione, è stato accostato come possibile pista di mercato per l'Inter. Secondo quanto riferito da France Football, però, il calciatore presto dovrebbe prolungare il suo contratto con l'OL fino al 2022, con conseguente adeguamento volto a scacciare le voci.