Lione, tris d'assi per sfidare la Juve: oltre a Nzonzi, fare su Digne e Lemar

Tris dell'assi per il Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riferito da Le Parisien, infatti, il club transalpino sarebbe al lavoro per portare in Francia, oltre a Steven Nzonzi (centrocampista ex Roma, oggi in prestito al Galatasaray), anche Thomas Lemar (esterno offensivo dell'Atletico Madrid), e Lucas Digne (terzino, anche lui ex Roma, tutto dell'Everton).