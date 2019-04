Lipsia, chiesto all'Arsenal il rinnovo del prestito di Smith Rowe

Il Lipsia vuole prolungare la permanenza di Emile Smith Rowe in Bundesliga. Il centrocampista classe 2000 di Londra è arrivato in Germania lo scorso gennaio in prestito dall'Arsenal, mentre Sky Sport UK fa sapere che il ragazzo potrebbe restare in Bundes anche nella prossima stagione. Il club della Red Bull, infatti, vuole trattenere il ragazzo per un altro anno. I gunners non sembrano aver problemi a dare l'ok.