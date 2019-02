© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emil Forsberg, ala del Lipsia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RBLive, lasciando le porte aperte ad un eventuale cambio di maglia in futuo: "Lascerò questo club quando avrò trent'anni (ora ne ha 27, ndr), anche perché il Lipsia continuerà con la sua politica societaria volta ai giovani. I migliori anni per me arrivano adesso. Dopo i trent'anni vedremo. Io per ora sto bene e, come il buon vino, sento di diventare meglio col passare degli anni".