Lipsia, Hasenhüttl: "Importante non prendere gol in casa, buon risultato"

Ralph Hasenhüttl, tecnico del Lipsia, ha analizzato così la vittoria per 1-0 contro il Marsiglia in Europa League: "Abbiamo conquistato un buon risultato, era importante non prendere gol in casa. Abbiamo creato diverse occasioni nella ripresa e sfiorato il 2-0: peccato perché il doppio vantaggio sarebbe stato ancora meglio. Sono comunque soddisfatto".