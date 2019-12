© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giovani, francesi e forti. Con una storia che s'intreccia, legata adesso da un fil rouge. Dayot Upamecano (21) e Tanguy Kouassi (17), un passaggio di consegne al Red Bull Lipsia probabilmente. Secondo Le Parisien, infatti, il club tedesco avrebbe chiuso per il giovane centrale del PSG e questo darebbe il via libera alla cessione di Upamecano all'Arsenal, fortemente interessata al nazionale Under 21.