Lipsia, l'obiettivo è riscattare Lookman dall'Everton

Il Lipsia proverà a riscattare Ademola Lookman, attaccante classe '97 che l'Everton ha prestato al club inglese durante il mese di gennaio. Secondo il giornale tedesco Kicker la dirigenza teutonica proverà a trattenere il calciatore in Bundesliga: l'ex Charlton ha collezionato, in pochi mesi trascorsi nel campionato tedesco, quattro gol e due assist in dieci presenze.