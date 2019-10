Lipsia-Lione, le probabili formazioni: Sylvinho sulla graticola

© foto di Imago/Image Sport

Il girone G è tra i più equilibrati dell'intera edizione di Champions League. Il Lipsia di Nagelsmann è reduce dalla vittoria nella prima giornata contro il Benfica: successo di misura per i tedeschi contro il Benfica. L'avversario di questa sera è il Lione che alla prima ha pareggiato 1-1 contro lo Zenit. La squadra di Slyvinho, però, ha iniziato il campionato in modo deludente con tre sconfitte nelle prime otto gare. La panchina dell'ex Inter, infatti, è a rischio e l'avversario non è certo dei più facili. In campionato il Lipsia ha perso l'ultima (3-1 contro lo Schalke 04), ma è in lotta per il primato con il Bayern Monaco. Le due squadre non si sono mai affrontate in una competizione europea. Calcio d'inizio fissato per le ore 21.00. L'arbitro è Mateu Lahoz della federazione spagnola.

COME ARRIVA IL LIPSIA - La squadra tedesca è reduce dal k.o. inaspettato contro lo Schalke: sconfitta e perdita del primato a favore del Bayern. Il campionato però è lungo e la Champions dà immediata occasione di riscatto. Così il tecnico dei tedeschi prima del match: "Il Lione ha grandi giocatori singoli con un grande potenziale di crescita. Sta a noi decidere che tipo di atteggiamento mettere in campo. Se entriamo in campo con l'idea che il Lione non ha ancora ottenuto buoni risultati in stagione, sarà un approccio totalmente sbagliato". Sarà 3-5-2 con Poulsen e Werner coppia d'attacco. Out Wolf, Kampl e Adams.

COME ARRIVA IL LIONE - La panchina di Slyvinho scotta e i francesi devono vincere se vogliono dare un segnale all'ambiente. Out Denayer e Cornet, sarà 4-3-3 per l'OL con Traoré, Dembele e Depay in attacco. Il tecnico brasiliano predica calma alla vigilia: "La Champions è la Champions, c'è poco da preparare. I miei giocatori sono pronti, possiamo rilanciarsi e fare una bella partita".

LE PROBABILI FORMAZIONI

LIPSIA (3-5-2): Gulacsi; Konate, Upamecano, Orban; Klostermann, Sabitzer, Haidara, Laimer, Halstenberg; Poulsen, Werner. Allenatore: Nagelsmann.

LIONE (4-3-3): Lopes; Dubois, Marcelo, Denayer, Kone; Mendes, Tousart, Reine-Adelaide; Traoré, Dembele, Depay. Allenatore: Slyvinho.

ARBITRO: Mateu Lahoz (Spagna)