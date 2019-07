© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Lipsia non ha dimenticato Ademola Lookman, che nella stagione 2017-18, durante il periodo di prestito in Germania, segnò cinque reti in 11 partite. Il club della Red Bull avrebbe riallacciato i contatti con l'Everton per provare ad acquistare il giovane esterno inglese, classe 1997, a titolo definitivo. Lo riporta Sky Sports uk.