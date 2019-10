Il Lipsia ha perso per 2-0 contro il Lione. A fine gara, in sala stampa, interviene l'allenatore dei tedeschi, Julian Nagelsmann. Queste le sue parole: "Penso che abbiamo fatto una buona partita oggi, abbiamo mostrato grande voglia d vincere, ma ciò non è bastato. Dopo la pausa avremo modo di rimetterci in corsa. Contro lo Zenit vogliamo vincere e rilanciarci".