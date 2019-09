Il successo esterno sul Benfica ha proiettato subito il Lipsia in testa al gruppo G della Champions League, ed il tecnico dei tedeschi Julian Nagelsmann non nasconde la propria soddisfazione nelle dichiarazioni riportate dai media ufficiali dei Tori Rossi:

"Questa vittoria fa piacere, perché volevamo iniziare facendo risultato qui. Abbiamo avuto un po' troppa soggezione per loro nel primo tempo e il nostro posizionamento in campo non si adattava perfettamente. Ne abbiamo parlato durante l'intervallo, e nella ripresa abbiamo avuto 25 minuti davvero buoni con molte occasioni, e segnato anche i gol. Iniziare con una vittoria era fondamentale, soprattutto con le partite difficili che ci attendono nelle prossime settimane. Ma non vediamo l'ora di affrontarle".