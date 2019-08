Dopo il 4-0 rifilato all'Union Berlino, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha commentato così la prestazione della sua squadra: "I miei ragazzi sono davvero migliorati rispetto alla partita DFB-Pokal e hanno reagito molto bene in difesa in determinate situazioni. Volevamo variare il nostro gioco sia dentro che fuori area. Abbiamo avuto un buon mix di possesso e pressing. Abbiamo giocato due grandi partite in trasferta con atmosfere intimidatorie e non è facile. Ma abbiamo dimostrato che meritavamo di essere i favoriti".