Julian Nagelsmann, allenatore del Lipsia, è intervenuto in conferenza stampa dopo lo storico pareggio per 2-2 contro il Benfica, che ha sancito la qualificazione della compagine tedesca agli ottavi di finale di Champions League: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene ma non siamo riusciti a sfruttare diverse occasioni. Sullo 0-2, tutto è diventato più complicato ma i miei ragazzi sono stati molto bravi e coraggiosi a recuperare: negli ultimi venti minuti, abbiamo giocato in una maniera impressionante. Certo, forse si può dire che siamo stati un po' fortunati a trovare il pareggio al 96', ma nel complesso è un risultato meritato perché abbiamo fatto molto più del Benfica. Meritiamo di accedere agli ottavi di finale, alcuni ragazzi hanno potuto trasformare il sogno di una vita in realtà. E' una vittoria del gruppo".