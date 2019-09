Dopo l'1-1 arrivato contro il Bayern Monaco, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha detto: "Nel primo tempo non siamo riusciti a spingere come volevamo, il Bayern si è divertito molto di più sulla palla. Le cose sono andate meglio dopo l'intervallo, abbiamo avuto più possesso e alcune occasioni. Alla fine il pareggio potrebbe essere un risultato fortunoso ma non necessariamente immeritato".