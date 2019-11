Trasferta in casa dello Zenit San Pietroburgo per il Lipsia di Julian Nagelsmann. Il tecnico tedesco ha presentato la sfida del quarto turno di Champions League in conferenza stampa: "Mi aspetto una partita simile a quella dell'andata. Mi aspetto che lo Zenit difenderà in maniera decisa. Noi dietro invece dovremo fare grande attenzione a Dzyuba. Per noi sarà un test, per metterci alla prova nonostante gli ultimi risultati positivi. In ogni caso abbiamo grande ambizione".