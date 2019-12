Lipsia, Nagelsmann: "Primo tempo negativo. Serve più coraggio"

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia uscito con un pareggio dalla partita contro il Borussia Dortmund, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: "Oggi è stata una partita molto combattuta. Ovviamente dobbiamo mettere in discussione il nostro primo tempo. Il nostro gioco con la palla è stato piuttosto negativo. Nel secondo tempo abbiamo reso la partita più aperta e giocato in maniera più coraggiosa. Abbiamo dovuto giocare con più cattiveria e lo abbiamo fatto dopo l'intervallo. Dobbiamo essere più coraggiosi in questo tipo di partite. Non dobbiamo nasconderci. Non abbiamo avuto alcun equilibrio, soprattutto in mezzo".