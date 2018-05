Lipsia, per Hasenhuttl niente rinnovo. Decisivi i risultati deludenti

Una rottura insanabile e un addio che ormai sembra inevitabile. La storia tra il Lipsia e Ralph Hasenhuttl sembra ormai destinata a chiudersi: martedì scorso, infatti, c'è stato un incontro tra l'a.d. del club tedesco Mintzlaff, il d.s. Rangnick e l'allenatore, in cui si sarebbe dovuto parlare del rinnovo del contratto in scadenza nel 2019. Ma l'offerta non è arrivata, anche a causa dei deludenti risultati stagionali (sesto posto in campionato). Lo riporta Kicker.