Lipsia, Rangnick: "Il Bayern non ci ha contattato per Werner"

Il tecnico del Lipsia, Ralf Rangnick, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bild sul futuro di Timo Werner e un suo eventuale trasferimento al Bayern: "Non sono così sicuro che andrà al Bayern. Se fossero così sicuri su Timo ci avrebbero già contattato. Altrimenti sarebbe inusuale da parte del Bayern, considerato l'ottimo rapporto fra le due società. La nostra posizione non è cambiata: non vogliamo che lui entri nell'ultimo anno di contratto senza aver rinnovato".