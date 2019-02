© foto di PhotoViews

Ritorno alla vittoria per il Lipsia che dopo lo 0-0 col Francoforte, ha trionfato per 3-1 in casa dello Stoccarda. Il tecnico Rangnick ha detto: ""Penso che abbiamo giocato un brutto primo tempo con l'eccezione dei primi cinque minuti, forse alcuni pensavano che sarebbe stato facile qui nella ripresa ma abbiamo cambiato il nostro approccio e abbiamo vinto. Non è stata una grande prestazione ma sono tre punti molto importanti".