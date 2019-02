Il tecnico del Lipsia Ralf Rangnick ha parlato a Sky Sports del possibile futuro al Liverpool di Timo Werner: "Naby Keita qua era un giocatore fantastico, mentre al Liverpool sta incontrando ancora dei problemi. Non è il giocatore che era qua e lo stesso potrebbe valere per Timo. Rinnovo? Con l'offerta siamo arrivati al limite delle nostre capacità finanziarie. So bene che potrebbe guadagnare di più altrove, ma anche con ciò che prende al Lipsia può provvedere ai suoi bisogni per il resto della vita. Secondo me il fattore economico non sarà decisivo come quello sportivo. Stiamo cercando di trattenerlo, mi auguro di riuscirci ma dipende tutto da lui".