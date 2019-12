Con la vittoria conquistata in casa del Paderborn, il Lipsia è salito in testa alla classifica di Bundesliga e Timo Werner ha avvisato che gli altri che vuole conquistare insieme alla sua squadra il titolo di campioni di Germania: "Ora siamo lassù, siamo nel gruppo di testa. Non vogliamo affatto rilassarci, vogliamo essere campioni tedeschi. Il nostro obiettivo è essere tra le migliori squadre fino alla fine, e vedremo cosa ne verrà fuori".