Lipsia, Werner vuole restare fino all'estate. Il Chelsea rimanda il colpo

Secondo quanto riferito dal Daily Star il Chelsea dovrà attendere l’estate per poter mettere sotto contratto l’attaccante Timo Werner. Il club londinese infatti aveva messo il tedesco nel mirino già per questo gennaio in modo da avere un’alternativa ad Abraham, ma il calciatore è riluttante a lasciare il Lipsia prima dell’Europeo di questa estate temendo di non essere convocato dalla Germania. Solo in estate Werner valuterà se lasciare o meno la Bundesliga con Manchester United e Liverpool che potrebbero entrare in corsa e sfidare il Chelsea per il classe ‘96.