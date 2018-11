Litiga con Salihamidzic, fa tardi all'allenamento: James-Bayern, è rottura

© foto di Imago/Image Sport

James Rodriguez e il Bayern Monaco sono ormai ai ferri corti. Come riporta Tuttosport, il fantasista colombiano non ha intenzione di ricucire lo strappo nato dopo la lite col ds Salihamidzic al termine della sfida con il Mainz. E l'ex Monaco si è presentato in ritardo all'ultima seduta di allenamento prima del big-match contro il Borussia Dortmund, in programma oggi. Mister Niko Kovac, ovviamente, non ha gradito e probabilmente lo spedirà in tribuna, in attesa di una cessione.