LIVE TMW - Bayern-Liverpool, Kovac in emergenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

12.05 -La cabala sorride al Liverpool. Il Bayern è riuscito a vincere solamente una volta in otto precedenti contro i reds, peraltro nel lontano 1971 con in rete anche l'attuale presidente dei bavaresi Uli Hoeness.

11.40 - Klopp verso il 4-2-3-1 con Milner avanzato sulla trequarti con Firmino e Mané a supporto di Salah.

11.30 - Liverpool con due assenze: il difensore Gomez e Oxlade-Chamberlain.

11.15 - Emergenza per il tecnico del Bayern Kovac: squalificati Müller e Kimmich, infortunati Robben e Tolisso. In dubbio Coman.



11.00 - Alle 21 a Monaco va in scena l'affascinante quarto di finale fra Bayern e Liverpool. Si riparte dallo zero a zero di Anfield, si conferma la sfida più equilibrata di tutto il programma.