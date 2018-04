LIVE TMW - Bayern Monaco-Real Madrid, le formazioni ufficiali della sfida

Fonte: Ha collaborato Simone Bernabei

© foto di J.M.Colomo

19,55 - Queste le formazioni ufficiali della semifinale di Champions League fra Bayern Monaco e Real Madrid. Nei Blancos spicca l'assenza di Karim Benzema, mentre il Bayern si presenta con un undici decisamente votato all'attacco:

Bayern Monaco (4-1-4-1): Ulreich; Kimmich, Hummels, Boateng, Rafinha; Javi Martínez; Robben, Muller, James, Ribery; Lewandowski.

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Isco, Ronaldo, Lucas Vazquez.

19,24 - Bayern Monaco e Real Madrid sono arrivate all'Allianz Arena, dove fra poco più di un'ora andrà in scena la seconda semifinale di Champions League.

19,23 - Saranno 3000 i tifosi del Real Madrid presenti questa sera sulle tribune dell'Allianz Arena. Questo il messaggio su Twitter del Real Madrid.

19,10 - Il Real Madrid, dall'interno dello spogliatoio dell'Allianz Arena, ha pubblicato un video con le maglie indossate questa sera dai giocatori.

👕 El vestuario está listo para la llegada del equipo ✅#HalaMadrid #APorLa13 pic.twitter.com/J9ygtZFars — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 25, 2018

18,56 - Queste le probabili formazioni della sfida a circa due ore dal fischio d'inizio:

Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Boateng, Hummels, Bernat; James Rodriguez, Javi Martinez, Thiago Alcantara; Muller, Lewandowski, Ribery.

Real Madrid (4-3-1-2): Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Ronaldo, Benzema.

18,37 - Tutto pronto all'Allianz Arena per la super sfida di stasera fra Bayern Monaco e Real Madrid. Questa la foto postata dal profilo Twitter dei Blancos dall'interno dell'impianto bavarese.

17,58 - Il centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha parlato ai canali ufficiali della UEFA in vista della gara col Bayern: "Siamo in grado di fornire prestazioni straordinarie in momenti speciali e la Champions è speciale. Lo è sempre stata, ci giocano le migliori squadre europee e per questo è il torneo più difficile da vincere. Questo aspetto ci può fornire motivazioni speciali. E' sempre emozionante. specialmente nelle notti di Champions al Bernabeu. E questo credo si veda nelle nostre prestazioni. Siamo una squadra esperta che sa quello che deve fare e che è capace di fare bene in momenti importanti. Lo abbiamo dimostrato, altrimenti non avremmo vinto tanto".

16,42 - Interessante statistica resa nota da Opta sul Real Madrid: Robert Lewandowski è la bestia nera dei blancos nelle partite di Champions League con sei reti realizzate. Dietro il polacco Pierre-Emerick Aubameyang e Alessandro Del Piero con 5.

16,38 - Mats Hummels ha parlato alla Bild di Cristiano Ronaldo: "Ha modificato il suo modo di giocare negli ultimi anni e per questo è adesso il miglior marcatore del mondo, perché è i grado di segnare da qualsiasi posizione, in qualsiasi momento della partita”.

16,12 - Buone notizie in casa Bayern sulle condizioni di Corentin Tolisso. Il francese, che alla vigilia della sfida cotnro il Real Madrid era, assieme ad Alaba, in dubbio, è recuperato. Possibile il suo impiego a partita in corso, con Vidal e Thiago Alcantara i favoriti per le due maglie in mediana, con James Rodriguez sulla trequarti.

15,39 - Oltre ad Alaba, il Bayern dovrà rinunciare al lungodegente Manuel Neuer e a Coman e Vidal, anch'essi infortunati.

14,52 - Il sito del Bayern mette a confronto Sven Ulreich e Keylor Navas

14,40 - Può essere la serata di James Rodriguez. Il colombiano, dopo tre stagioni al Real Madrid, si è trasferito al Bayern in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto. Voluto da Carlo Ancelotti, James paradossalmente ha dato il meglio di sé una volta esonerato il tecnico italiano, al punto che i bavaresi starebbero convincendosi di esercitare con un anno d'anticipo la clausola di riscatto.

14,05 - Con questo video il Real Madrid presenta la sfida di questa sera:

13,20 - In perfetta parità il bilancio fra le due squadre: 11 vittorie a testa e 2 pareggi complessivi.

13,05 - Dubbio Benzema per Zinedine Zidane. Le prestazioni del centravanti francese non convincono troppo e l'alternativa sarebbe l'inserimento di Asensio o Vazquez a comporre un trio offensivo che comprenderà Isco e Cristiano Ronaldo. Gareth Bale, deludente contro la Juventus, partirà dalla panchina.

12,50 - Il favorito per rimpiazzare Alaba sulla corsia sinistra è Rafinha.

12,45 - Importante defezione per il Bayern che dovrà rinunciare a David Alaba. Il terzino austriaco accusa un problema al quadricipite e spera di recuperare per la sfida di ritorno.

12,30 - La stampa madrilena si proietta alla sfida di questa sera all'Allianz Arena, l'ormai classico di Champions Bayern-Real Madrid: "Senza paura e con tutto" titola As aggiungendo: "Benzema è il grande dubbio. Alaba, defezione dell'ultim'ora". "Cristianerfest" è l'apertra di Marca: "Il Madrid si aggrappa in Champions al festival Cristiano: 11 partite consecutive segnando e 15 reti in questa stagione".

12,25 - Questa sera va in scena la seconda semifinale di Champions League. All'Allianz Arena l'ormai classico europeo Bayern Monaco-Real Madrid.