LIVE TMW - Champions, Barcellona-Chelsea: ecco le formazioni ufficiali

19.53 - Concluso il live pre-partita di Barcellona-Chelsea. In fondo all'articolo il link per la diretta testuale del match: buona partita!

19.42 - Bayern Monaco senza problemi contro il Besiktas. Dopo il 5-0 dell'andata, i bavaresi hanno espugnato anche Istanbul grazie ai gol di Thiago Alcantara (18') e Wagner (84'), oltre all'autogol di Gonul (46'). Di Vagner Love (59'), invece, la rete della bandiera dei bianconeri, che salutano così la Champions League agli ottavi di finale.

19.38 - Queste le formazioni ufficiali della gara tra Barcellona e Chelsea di questa sera. Si riparte dall'1-1 dell'andata.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Dembélé, Rakitic, Sergio Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. All.: Valverde.

Chelsea (3-4-2-1): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses, Fabregas, Kanté, Alonso; Willian, E.Hazard; Giroud. All.: Conte.

18.48 - Il Bayern Monaco chiude in vantaggio il primo tempo della gara di Champions col Besiktas, valida per il ritorno degli ottavi di finale. Dopo il 5-0 di Monaco, i bavaresi comandano provvisoriamente anche in Turchia grazie al gol di Thiago Alcantara al 18'.

18.44 - Il profilo Twitter del Barcellona mostra le prime immagini dello spogliatoio dei blaugrana in vista della gara di stasera col Chelsea. Queste le foto:

18.22 - Se i Blues di Conte stasera affronteranno il Barcellona al Camp Nou, nel pomeriggio l'Under 19 del Chelsea ha battuto 4-2 i coetanei del Real Madrid nei quarti di finale della UEFA Youth League. Di McCormick (14'), Redan (19' e 47') e St.Claire (95') le reti inglesi, di Oscar (6') e Alvarez (59') quelle spagnole. Grazie a questo risultato il Chelsea giocherà la semifinale col Porto.

17.50 - Besiktas e Bayern sono pronte a scendere in campo. Clicca nel link in calce per seguire la diretta testuale di TMW della partita di Istanbul. Continua a leggere invece questo live per tutte le ultime su Barcellona-Chelsea.

16.55 - Queste le formazioni ufficiali di Besiktas-Bayern Monaco, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma alle 18 a Istanbul:

Besiktas (4-4-2): Zengin; Gonul, Medel, Uysal, Erkin; Quaresma, Ozyakup, Arslan, Lens; Vagner Love, Pektmek.

Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich; Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba; Vidal, Javi Martinez, Thiago Alcantara; Muller, Lewandowski, Ribery.

16.33 - E' tutto pronto per il quattordicesimo match tra Barcellona e Chelsea in Champions League. Lo scenario sarà il Camp Nou, un vero e proprio fortino per i blaugrana, imbattuti da 24 partite tra le mura amiche in questa competizione. Questo e molto altro nelle 10 curiosità sulla sfida di stasera, riportate dal profilo Twitter del Barça:

15.30 - Frank Lampard, ex stella del Chelsea, ha speso parole di supporto per Morata sulle colonne dell'Evening Standard: "Contro il Barcellona Morata ha una grande occasione per lasciarsi alle spalle un momento difficile e per farsi amare per sempre dai tifosi del Chelsea," ha scritto il vincitore della Champions League 2012. "Morata sta vivendo un po' di alti e bassi, ma prendendo ispirazione da Torres potrà far bene al Camp Nou".

15.16 - Tutto pronto al Besiktas Park di Istanbul, che questa sera vedrà scendere in campo Besiktas e Bayern Monaco. Questo il tweet del club turco con lo spogliatoio dei padroni di casa pronto ad accogliere la squadra:



15.02 - In un'intervista a ESPN, Thiago Alcantara ha dichiarato che il Bayern Monaco (impegnato stasera contro il Besiktas in Champions League) rimane "una delle tre-quattro squadre che tutti vogliono battere. Se negli ultimi anni "solo piccoli dettagli" hanno impedito ai bavaresi di arrivare fino in fondo, la presenza di Jupp Heynckes "ha ridato la giusta mentalità alla squadra, forse perché tutti lo conoscono da prima".

14.58 - Marcos Alonso, difensore Chelsea, ha parlato all'UEFA in vista della gara del Camp Nou: "Dovremo difenderci bene e pressare alto allo stesso tempo. Alla fine dovremo mettercela tutta, sfruttare le nostre occasioni e riuscire a segnare", le parole dell'esterno spagnolo, atteso protagonista nei Blues assieme a Willian (che ieri ha parlato in conferenza stampa assieme a Conte:



14.50 - Dopo il suo arrivo a gennaio dall'Hoffenheim, Sandro Wagner è praticamente certo del suo debutto in Champions League con la maglia del Bayern Monaco. Il centravanti ha dichiarato a Fussball BILD: "Non vedo l'ora di assaporare l'atmosfera di Istanbul e spero che i tifosi del Besiktas facciano tantissimo rumore. Sono emozionato come un bambino."

14.44 - Cesc Fabregas, centrocampista del Chelsea, ha parlato al sito dell'UEFA in vista della gara di questa sera contro il Barcellona: "Con Messi il Barça sarà sempre favorito contro chiunque e avrà sempre l'opportunità di vincere questa competizione. Se Leo è in forma il Barça gioca sempre bene. Puoi provare a fermarlo come e quanto vuoi, ma se è in giornata è semplicemente inarrestabile".

14.40 - Queste le probabili formazioni del Bayern Monaco secondo l'autorevole quotidiano TZ, che prevede un turno di riposo per Lewandowski. Vista la diffida di Kimmich, Rafinha e Bernat potrebbero giocare terzini, con Rudy e James a centrocampo al posto di Vidal e Martínez. Assenti Coman e Robben, Ribéry e Müller sono le uniche alternative possibili sulle fasce.

14.36 - Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, ha presentato così la partita di questa sera al Camp Nou: "Il Chelsea è una squadra che può farti del male in qualsiasi momento e che può variare il suo gioco in base ai risultati. Conte? La veemenza di Antonio non mi rende nervoso. Guardo la mia squadra, non lui". In conferenza stampa, il tecnico blaugrana ha anche confermato la presenza di Iniesta, in dubbio fino a pochi giorni fa.

14.30 - Come da prassi, è in corso di svolgimento il pranzo istituzionale tra i delegati UEFA e

le dirigenze di Besiktas e Bayern Monaco. Questo il tweet del club turco con lo scambio di saluti col CEO Rummenigge:



14.10 - Il Besiktas è inbattuto in casa nelle ultime 12 gara europee disputate a Istanbul (5 vittorie e 7 pareggi). Basterà per ribaltare lo 0-5 dell'andata contro il Bayern Monaco?



14.04 - Una cavalcata esaltante, quella di Jupp Heynckes sulla panchina del Bayern Monaco. Soprattutto in Champions League, dove dal 2013 ad oggi ha ottenuto 10 vittorie in altrettante gare alla guida del club tedesco. Un statistica che non farà piacere al Besiktas, chiamato all'improbabile (impossibile?) missione di ribaltare lo 0-5 dell'andata. Queste la gare nel dettaglio:



14.00 - Allegri, Di Francesco, Montella. Antonio Conte vuole essere il quarto per completare un poker di allenatori italiani nei quarti di finale della Champions League. L'ostacolo è il Barcellona, contro il quale servirà la gara perfetta: "Se vuoi avere qualche possibilità col Barcellona, una delle migliori squadre al mondo, devi giocare la partita perfetta. Vogliamo giocare il nostro calcio e segnare almeno un gol. Ma dovremo essere concentrati e pronti a soffrire", ha spiegato il tecnico dei Blues.

13.38 - E' uno dei protagonisti annunciati della sfida del Camp Nou, e stasera proverà a fare (nuovamente) gol al Barcellona dopo la rete realizzata nella sfida di andata. Il brasiliano Willian, del resto, è in un gran momento di forma, così come testimonia anche uno dei Tweet del profilo ufficiale UEFA Champions League:



12.57 - L'ultima spiaggia. Descrivono così i media inglesi (guarda le prime pagine in calce all'articolo) la gara di Antonio Conte di questa sera contro il Barcellona. Per il tecnico italiano - riportano tra gli altri il Daily Mail e il Daily Star - al Camp Nou sarà forse l'ultima chance: il suo futuro infatti sembra già scritto. E non riguarda la panchina del Chelsea

12.30 - Queste le probabili formazioni delle due sfide di Champions League. Conte prepara il suo classico 3-4-3 con l'ex Pedro favorito su Morata. Nel Barcellona piccolo dubbio sulla presenza di Iniesta: nel caso non dovesse farcela, spazio a André Gomes. Quasi una formalità per il Bayern Monaco, invece, contro il Besiktas.

Barcellona (4-4-2): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho, Iniesta; Suarez, Messi. Allenatore: Valverde

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Fabregas, Kanté, Marcos Alonso; Willian, Hazard, Pedro.

Beskitas (4-2-3-1): Fabri; Adriano, Pepe, Tosic, Caner; Tolgay, Atiba; Quaresma, Talisca, Babel; Vagner Love.

Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Vidal, Javi Martinez, Thiago Alcantara; Müller, Wagner, Ribery.

12.07 - Alle 20.45 saranno Barcellona e Chelsea a scendere sul terreno di gioco del Camp Nou: si riparte dall'1-1 di Stamford Bridge che al momento pone in leggero vantaggio la squadra blaugrana. La squadra di Valverde punta a raggiungere i quarti di Champions per l'11esima stagione consecutiva . Antonio Conte, dall'altra parte, ha spiegato che "per passare il turno servirà la partita perfetta".

12.05 - Si inizia alle 18 con Besiktas-Bayern Monaco. I turchi, dopo aver perso la gara di andata in Germania per 5-0, salvo miracoli sono praticamente fuori dalla Champions. Al di là della forza dei bavaresi, infatti, mai nessuna squadra in Europa ha ribaltato al ritorno una sconfitta con cinque gol di scarto. Dall'altro lato, la squadra di Heynkess arriva al Besiktas Park in ottima forma: sono 14 le vittorie nelle ultime 15 gare.

12.00 - Champions League ancora protagonista questa sera, con due partite in programma a completamento del ritorno degli ottavi di finale della competizione. Dopo Roma e Siviglia, saranno Bayern Monaco, Besiktas, Barcellona e Chelsea le squadre che si giocheranno l'accesso tra le migliori 8 d'Europa.