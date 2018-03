LIVE TMW - Champions, il giorno di Barça-Chelsea. Bayern quasi qualificato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.57 - L'ultima spiaggia. Descrivono così i media inglesi (guarda le prime pagine in calce all'articolo) la gara di Antonio Conte di questa sera contro il Barcellona. Per il tecnico italiano - riportano tra gli altri il Daily Mail e il Daily Star - al Camp Nou sarà forse l'ultima chance: il suo futuro infatti sembra già scritto. E non riguarda la panchina del Chelsea

12.30 - Queste le probabili formazioni delle due sfide di Champions League. Conte prepara il suo classico 3-4-3 con l'ex Pedro favorito su Morata. Nel Barcellona piccolo dubbio sulla presenza di Iniesta: nel caso non dovesse farcela, spazio a André Gomes. Quasi una formalità per il Bayern Monaco, invece, contro il Besiktas.

Barcellona (4-4-2): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho, Iniesta; Suarez, Messi. Allenatore: Valverde

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Fabregas, Kanté, Marcos Alonso; Willian, Hazard, Pedro.

Beskitas (4-2-3-1): Fabri; Adriano, Pepe, Tosic, Caner; Tolgay, Atiba; Quaresma, Talisca, Babel; Vagner Love.

Bayern Monaco (4-3-3): Ulreich; Kimmich, Sule, Hummels, Alaba; Vidal, Javi Martinez, Thiago Alcantara; Müller, Wagner, Ribery.

12.07 - Alle 20.45 saranno Barcellona e Chelsea a scendere sul terreno di gioco del Camp Nou: si riparte dall'1-1 di Stamford Bridge che al momento pone in leggero vantaggio la squadra blaugrana. La squadra di Valverde punta a raggiungere i quarti di Champions per l'11esima stagione consecutiva . Antonio Conte, dall'altra parte, ha spiegato che "per passare il turno servirà la partita perfetta".

12.05 - Si inizia alle 18 con Besiktas-Bayern Monaco. I turchi, dopo aver perso la gara di andata in Germania per 5-0, salvo miracoli sono praticamente fuori dalla Champions. Al di là della forza dei bavaresi, infatti, mai nessuna squadra in Europa ha ribaltato al ritorno una sconfitta con cinque gol di scarto. Dall'altro lato, la squadra di Heynkess arriva al Besiktas Park in ottima forma: sono 14 le vittorie nelle ultime 15 gare.

12.00 - Champions League ancora protagonista questa sera, con due partite in programma a completamento del ritorno degli ottavi di finale della competizione. Dopo Roma e Siviglia, saranno Bayern Monaco, Besiktas, Barcellona e Chelsea le squadre che si giocheranno l'accesso tra le migliori 8 d'Europa.