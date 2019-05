LIVE TMW - Chelsea-Arsenal, le ufficiali: Kanté ok. Cech, ultima da ex

Fonte: Hanno collaborato Marco Frattino e Gaetano Mocciaro

19.56 - Di seguito le formazioni ufficiali di Chelsea-Arsenal:

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensem, David Luiz, Emerson Palmieri; Kanté, Jorginho, Kovacic; Pedro, Giroud, Hazard. A disp. Caballero, Cumming, Alonso, Barkley, Higuain, Zappacosta, Willian, Cahill, Ampadu, Gallagher, McEachran. All. Sarri.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Sokratis, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torrerira, Xhaka, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. A disp. Leno, Iliev, Elneny, Lichtsteiner, Iwobi, Welbeck, Jenkinson, Guendounzi, Nketiah, Willock, Saka. All. Emery.

ARBITRO: Rocchi (Italia)

ASSISTENTI: Meli-Manganelli

IV UOMO: Orsato

VAR: Irrati

AVAR: Guida-Marcinak

18.56 - Diverso il discorso in caso di vittoria dell'Arsenal. L'Inghilterra avrebbe una squadra in più in Champions League e i gunners arriverebbero al massimo torneo continentale da teste di serie, assieme a Manchester City, Juventus, Bayern, Paris Saint-Germain, Benfica, Zenit e la vincente di Liverpool-Tottenham. Nessuna squadra inglese nell'Europa League 2019-20 sostituirà i Gunners nel caso dovessero vincere la finale di Baku. L'Inghilterra resterà pertanto con due sole rappresentanti: Manchester United e Wolverhampton. L'Arsenal, che attraverso il 5° posto in Premier League si era qualificato di diritto alla fase a gironi della prossima Europa League, verrebbe rimpiazzato dallo Sparta Praga.

18.45 - Chelsea-Arsenal sarà decisiva per gli equilibri delle prossime coppe europee. In caso di successo dei blues si scatenerebbe un effetto domino dal quale ne beneficierebbe soprattutto il Lione, terzo classificato in Ligue 1, che eviterebbe i playoff accedendo direttamente alla fase a gironi. Verrebbe modificato di conseguenza il sistema di qualificazione: al terzo turno preliminare, anziché cinque squadre piazzate nei campionati europei ve ne saranno sei: al posto dei francesi ci saranno Basaksehir e LASK Linz, che si vanno ad aggiungere a Krasnodar, Porto, Brugge e Dinamo Kiev. Al secondo turno preliminare rimarranno quattro squadre piazzate: Basilea, Viktoria Plzen, PSV Eindhoven e Olympiacos.

18.20 - Arriva anche l'incitamento di Didier Drogba a sostegno del Chelsea. L'ivoriano fu il grande protagonista nel 2012 del clamoroso successo dei blues in Champions League, battendo in finale il Bayern all'Allianz di Monaco di Baviera. Nell'occasione Drogba segnò la rete dell'1-1 con una splendida torsione di testa, infine realizzando il rigore decisivo.

18.20 - Panoramica dall'Olimpico di Baku, che arriva direttamente dall'account ufficiale della UEFA Europa League.

📲 Baku Olympic Stadium in 360 degrees 🤩🤩🤩 Chelsea Football Club v Arsenal: Man of the match here tonight will be ______ #UELfinal Pubblicato da UEFA Europa League su Mercoledì 29 maggio 2019

17.45 - Il gigante scartato e il portiere che tornerà: Giroud-Cech, sfida al passato. Clicca qui per leggere.

17.30 - Chelsea-Arsenal, come al cinema: Torreira-Jorginho, registi made in Italy. Clicca qui per leggere la notizia.

16.45 - Tomas Rosicky e Wojciech Szczesny caricano l'Arsenal in vista di stasera. Attraverso il profilo Twitter dei gunners, l'ex centrocampista ha rivolto un messaggio alla squadra di Emery: "Avete assolutamente ciò che serve per vincere il trofeo. Sono sicuro che renderete orgogliosi tutti i fan dell'Arsenal, forza Gunners". Anche il portiere della Juventus sostiene i suoi ex compagni: "E' il momento di terminare il lavoro, vi auguro il meglio. Spero di vedervi la prossima stagione in Champions League".

16.35 - Anche l'Arsenal carica l'ambiente, con un video su Twitter che celebra la squadra di Emery.

16.30 - Continua l'avvicinamento alla partita e, tramite il profilo Twitter ufficiale, l'ex blues Michael Ballack ha incoraggiato quella che era la sua vecchia squadra. Stesso discorso per Denny Wise, difensore dei londinesi dal 1990 al 2001.

14.50 - Prima finale tutta inglese in Europa League - Prima di Chelsea-Arsenal, sono state due le finali di Europa League in cui si sono sfidate due squadre della stessa nazione: Porto-Braga nel 2011 e Atletico Madrid-Athletic Club nel 2012. Non è la prima finale europea tra club della stessa città: era già successo con Real Madrid e Atletico in Champions, nel 2014 e nel 2016.

14.10 - L'ultima di Hazard? - Quella di stasera potrebbe essere l'ultima partita con la maglia del Chelsea di Eden Hazard. Il fantasista belga, arrivato a Londra nell'ormai lontano 2012, sarà il primo colpo del Real Madrid di Zinedine Zidane. Secondo le informazioni riportate da As, sarebbe stata fissata la presentazione per lunedì. Il suo acquisto sarà solo il primo di una lunga lista: Perez ha già bloccato Jovic e Mendy.

13.19 - Kanté ci sarà - Provino mattutino con esito positivo per Kanté, che stasera potrebbe essere in campo dal primo minuto. Nella peggiore delle ipotesi, riporta Sky Sport, il francese partirà dalla panchina.

13.15 - Arsenal favorito per i bookmakers - Quote sostanzialmente uguali su tutti i maggiori siti di scommesse per la finale di stasera. L'Arsenal è leggermente favorito: una vittoria dei Gunners paga oltre due volte la posta, mentre quella del Chelsea circa tre e mezzo, così come il pareggio.

12.57 - La prima volta dell'Azerbaijan - L’Azerbaijan sarà il 24º paese differente a ospitare la finale di una grande competizione europea, quello più a est. Una prima volta, come è successo anche a Galles e Ucraina nelle ultime due stagioni.

12.40 - Le parole del fratello di Aubameyang - Catilina Aubameyang, fratello di Pierre-Emerick ed ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a poche ore dalla finale tra Arsenal e Chelsea, ricordando anche la Champions vinta nel 2003 con la maglia rossonera: "Per un ragazzo della mia età è stato incredibile. Sono molto contento di aver fatto parte di quel gruppo, ho ricordi molto belli, che conserverò per tutta la vita e di cui parlerò ai miei figli. Mio fratello sta vivendo bene l'attesa per la finale, grazie anche all'aiuto della famiglia: noi lo incoraggiamo e cerchiamo di motivarlo. Non è nervoso, non avverte mai la pressione, a differenza mia che ero sempre molto stressato. È concentrato e si vede sul campo. Nostro padre diceva sempre che avrebbe fatto meglio di tutti e così è stato, è tra i migliori nel suo ruolo. Io non me l'aspettavo che sarebbe arrivato a questi livelli".

12.33 - Il cammino del Chelsea - Maurizio Sarri probabilmente lascerà il Chelsea a fine stagione e vuole chiudere la sua breve parentesi inglese conquistando il primo trofeo internazionale in carriera. I londinesi sono stati piuttosto fortunati nei sorteggi: dopo un girone chiuso facilmente al primo posto, i Blues si sono sbarazzati agevolmente di Malmoe, Dinamo Kiev e Slavia Praga. Hazard e soci arrivano a Baku da imbattuti: la semifinale contro l'Eintracht è stata decisa ai calci di rigore.

GRUPPO L

20/09/2018 PAOK-Chelsea 0-1

04/10/2018 Chelsea-Vidi 1-0

25/10/2018 Chelsea-BATE 3-1

08/11/2018 Bate-Chelsea 0-1

29/11/2018 Chelsea-PAOK 4-0

13/12/2018 Vidi-Chelsea 2-2

Sedicesimi

14/02/2019 Malmoe-Chelsea 1-2

21/02/2019 Chelsea-Malmoe 3-0

Ottavi

07/03/2019 Chelsea-Dinamo Kiev 3-0

14/03/2019 Dinamo Kiev-Chelsea 0-5

Quarti

11/04/2019 Slavia Praga-Chelsea 0-1

18/04/2019 Chelsea-Slavia Praga 4-3

Semifinali

02/05/2019 Eintracht-Chelsea 1-1

09/05/2019 Chelsea-Eintracht 1-1 (5-4 d.c.r.)

12.15 - Il cammino dell'Arsenal - Dopo aver dominato il Gruppo E dell'Europa League con cinque vittorie e un solo pareggio, quello interno contro lo Sporting, l'Arsenal ha rischiato l'eliminazione nella fase a eliminazione diretta. Per due volte la squadra di Emery ha ribaltato il risultato grazie a un grande match di ritorno all'Emirates, un vero e proprio fortino. Da ricordare l'impresa col Rennes: dopo l'1-3 maturato in Francia, Aubameyang e soci hanno vinto 3-0 in casa. Poi la doppia sfida contro il Napoli, in cui i ragazzi di Emery hanno dato prova di grande personalità, meritando l'accesso in semifinale. Contro il Valencia altra dimostrazione di forza e due successi netti. Ora la finale tutta londinese.

GRUPPO E

20/09/2018 Arsenal-Vorksla 4-2

04/10/2018 Qarabag-Arsenal 0-3

25/10/2018 Sporting-Arsenal 0-1

08/11/2018 Arsenal-Sporting 0-0

29/11/2018 Vorksla-Arsenal 0-3

13/08/2018 Arsenal-Qarabag 1-0

Sedicesimi

14/02/2019 BATE-Arsenal 1-0

21/02/2019 Arsenal-BATE 3-0

Ottavi

07/03/2019 Rennes-Arsenal 3-1

14/03/2019 Arsenal-Rennes 3-0

Quarti

11/04/2019 Arsenal-Napoli 2-0

18/04/2019 Napoli-Arsenal 0-1

Semifinali

02/05/2019 Arsenal-Valencia 3-1

09/05/2019 Valencia-Arsenal 2-4

11.50 - Sulle orme di Vialli, Di Matteo e... Malesani - Gli unici due allenatori italiani ad aver portato il Chelsea in una finale europea, hanno poi vinto: Gianluca Vialli nella finale di Coppe delle Coppe del 1998 e Roberto Di Matteo in quella di Champions League del 2012. Il tecnico del Chelsea. Sarri, è il primo allenatore italiano a raggiungere la finale di Coppa UEFA/Europa League dai tempi di Alberto Malesani, nel 1999, che vinse il trofeo con il Parma.

11.25 - Kante in dubbio, Monreal favorito su Mustafi - Un solo dubbio per Maurizio Sarri, legato alla presenza di N'Golo Kante. Il centrocampista francese ha un problema al ginocchio e probabilmente sarà rimpiazzato da Barkley. Emery conferma il 3-4-1-2, con Ozil alle spalle di Lacazette e Aubameyang e Monreal in difesa.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, David Luiz, Christensen, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, Hazard.

Arsenal (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

11.10 - Lo specialista contro l'esordiente - Quella di stasera sarà la sfida tra due allenatori con un pamares molto diverso. Unai Emery ha già conquistato tre volte l'Europa League sulla panchina del Siviglia, un record che condivide con Giovanni Trapattoni, che ha vinto tre Coppe Uefa. Dall'altra parte, invece, c'è Maurizio Sarri, alla prima finale internazionale. Il massimo risultato raggiunto dal tecnico toscano sono gli ottavi di Champions League con il Napoli nel 2016-17.

10.47 - Bacheche a confronto - Una Coppa delle Coppe (1993-94) e una Coppa delle Fiere (1969-70): è questo il bottino conquistato dall'Arsenal in Europa. I Gunners non vincono un trofeo da ormai 25 anni, mentre il Chelsea metteva in bacheca una Champions (2011-12), una Europa League (2012-13) e una Coppa delle Coppe (1997-98, in aggiunta a quella del 1970-71).

10.30 - Tensione vs. tranquillità - Vigilia burrascosa in casa Chelsea. Mentre continuano a rincorrersi le voci sul futuro di Maurizio Sarri, che non è riuscito a far breccia nel cuore dei tifosi e potrebbe tornare in Italia (alla Juventus), c'è stato un acceso diverbio durante la seduta di rifinitura tra David Luiz e Higuain. Il tecnico si è molto arrabbiato e ha lasciato il campo calciando più volte il suo cappellino. Più rilassato, invece, il clima in casa Arsenal: Emery, lo specialista di Europa League, ha sottolineato l'importanza di tornare a vincere un trofeo internazionale, che garantirebbe l'accesso alla Champions League.

Il lungo cammino dell'Europa League è finalmente giunto all'atto conclusivo. Stasera, a Baku, si affronteranno Arsenal e Chelsea, in una finale tra cugine londinesi. I Blues di Maurizio Sarri, dopo aver conquistato il terzo posto in campionato e aver perso la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City, vogliono chiudere al meglio la stagione conquistando un trofeo, che sarebbe il primo per il tecnico italiano. Dall'altra parte, i Gunners non possono sbagliare: vincere è l'unica possibilità per disputare la prossima Champions League.