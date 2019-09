LIVE TMW - Dinamo, Petkovic: "Atalanta tosta, ma domani li facciamo sudare"

Premere F5 per aggiornare la diretta.

Fonte: Dall'inviato al Maksimir Stadion

19:15 - Tra poco Bruno Petkovic, attaccante della Dinamo Zagabria, interverrà in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta.

19:30 - È iniziata la conferenza stampa.

È pronto per la partita di domani e come sta vivendo la squadra tutto ciò?

"Ci stiamo preparando come per ogni impegno, lo staff ha fatto di tutto per poter gestire al meglio l'emozione".

TMW - Ha già giocato in Italia: è difficile affrontare squadre italiane?

"È una differenza enorme, rispetto a quando giochi qua. Io sto giocando bene grazie a tutto quello che ha fatto il mister e il suo staff, è più facile giocare anche per me. Possiamo trovare anche tante scuse e alibi per quello che non ho fatto in Italia, ma vedremo un altro giocatore con Dinamo. Ormai quello che è successo in Italia è il passato".

Qual è stata la sua esperienza in Italia?

"È importante avere condizione per esprimere le mie caratteristiche. Non è successo nulla di straordinario rispetto la preparazione avvenuta per altre partite, la Champions è differente ma ci siamo allenati allo stesso modo".

Un pronostico per domani?

"Sono molto contento di poter giocare meglio. Non manca la voglia, credo che ogni giocatore darà il 150% per la sfida di domani. Tutti devono rimanere calmi e seguire ciò che è stato chiesto dai collaboratori del mister".

Cosa ricordi di Gomez a Catania?

"Era uno che nonostante la sua stazza riusciva sempre a rimanere in piedi. È un giocatore che ha una tecnica incredibile. Ha un'idea di gioco diversa dagli altri. Non mi ricordo tantissimo, ma è una persona positiva. Lo saluterò domani".

Cosa ricorda dei suoi precedenti con l'Atalanta?

"Non positivi, è una squadra tosta e forte. Domani li facciamo sudare".

TMW - Qual è la differenza con la nazionale e come si affrontano i difensori che giocano in Italia?

"Se giochi in nazionale o con la Dinamo ci sono aspettative diverse. L'idea di gioco è quella di giocare a calcio con la palla a terra, ma soprattutto per vincere. Si parlava tanto del mio talento in Italia. Non trovo differenze su giocatori o meno, anche in Italia si parlava sempre di me e non dei miei avversari. Domani sarà uguale, se io giocherò bene insieme ai miei compagni andrà bene".

19:55 - Terminata la conferenza stampa di Bruno Petkovic.