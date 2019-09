LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Cade il Lipsia, bene Leverkusen e M'Gladbach

Augsburg-Leverkusen 0-3

1' - Comincia la partita!

9' - Leverkusen che comanda il match in avvio.

19' - Scatta il giallo per Max dell'Augsburg.

35' - AUTOGOL! VANTAGGIO LEVERKUSEN! Niederlechner, nel tentativo di anticipare Bender, spedisce il pallone nella propria porta!

45' - Ammonito anche Lichtsteiner.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Volland! Calcia verso l'angolo, palla ben indirizzata ma arriva Jedvaj che intercetta!

63' - Scatta il giallo per Vargas.

75' - Altro giallo, stavolta se lo becca Schieber.

78 - GOL! GOL! GOL! VOLLAND! L'attaccante del Leverkusen raddoppia e di fatto chiude i giochi!

84' - GOL! GOL! GOL! HAVERTZ! I rossoneri arrotondano grazie alla rete del centrocampista tedesco, 3-0!

17.22 - Fine partita.

Hoffenheim-Borussia M'Gladbach 0-3

1' - Comincia la partita!

7' - Subito il primo giallo, se lo becca Lainer.

14' - Baumgartner! Riceve il cross dalla fascia, colpisce ma non trova la porta!

29' - Borussia avanti! Neuhaus si infila in area, dalla destra arriva lo spiovente ma manca l'impatto vincente di pochi centimetri!

43' - GOL! GOL! GOL! PLEA! Il Borussia trova il gol del vantaggio proprio a ridosso dell'intervallo!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Zakaria! Incorna a due passi dalla porta, palla di poco a lato.

60' - Ammonito Rudy.

65' - GOL! GOL! GOL! THURAM! Conclusione potente e precisa all'angolo, il portiere non ci arriva! Raddoppio Borussia!

71' - Ammonito anche Grillitsch.

83' - GOL! GO! GOL! NEUHAUS! Bordata dal limite, il portiere non si oppone ed il Borussia firma il tris!

17.22 - Fine partita.

Mainz-Wolfsburg 0-1

1' - Comincia la partita!

9' - GOL! GOL! GOL! TISSERAND! Incornata vincete per il giocatore del Wolfsburg che porta i suoi in vantaggio!

18' - Weghorst! Conclusione potente ma centrale, blocca Zentner!

29' - Boetius! Incornata a due passi dalla porta, palla fuori di un niente!

38' - Tisserand si becca il giallo.

40' - Scatta l'ammonizione per Niakhate.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Weghorst prova la conclusione, tiro che termina a lato.

61' - Giallo per Knoche.

65' - Gara tesa, ammonito anche Weghorst.

70' - Traversa di Maxim! Dal limite prova la conclusione, palla che sbatte contro la traversa!

79' - Il Wolfsburg gestisce bene il vantaggio in questa fase finale della partita.

87' - Ammonito Maxim in casa Mainz.

17.22 - Fine partita.

Lipsia-Schalke 1-3

1' - Comincia la partita!

9' - Predominio del Lipsia in questi primi minuti.

16' - Mukiele! Riceve in area, da distanza ravvicinata calcia ma non trova la porta!

29' - GOL! GOL! GOL! SANE! Avanti lo Schalke! Mascarell scodella dentro dalla bandierina, Sanè riceve nell'area piccola e scarica in rete di testa!

40' - Calcio di rigore per lo Schalke, lo ha assegnato il Var dopo un contatto in area.

43' - GOL! GOL! GOL! HARIT! Dal dischetto non sbaglia raddoppio Schalke!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Schalke che tiene il campo anche in questo avvio di ripresa.

59' - GOL! GOL! GOL! MATONDO! Conclusione potente che si infila all'angolino! Tris Schalke!

73' - Il Lipsia non ne viene fuori, in gran difficoltà la squadra di Nagelsmann.

85' - GOL! GOL! GOL! FORSBERG! Il Lipsia trova il gol della bandiera nel finale!

17.22 - Fine partita.

15.19 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Augsburg-Leverkusen

Hoffenheim-Borussia M'Gladbach

Mainz-Wolfsburg

Lipsia-Schalke

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30