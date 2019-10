LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Crolla il Bayern, solo pari Dortmund e Lipsia

17.29 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Bayern Monaco-Hoffenheim 1-2

Friburgo-Borussia Dortmund 2-2

Bayer Leverkusen-Lipsia 1-1

Paderborn-Mainz 1-2

1' - Comincia la partita!

9' - Fase di sostanziale equilibrio in avvio.

24' - Gnabry trova il gol ma l'arbitro ferma tutto, offside.

35' - Se la gioca bene l'Hoffenheim, anche la squadra di Schreuder si affaccia in avanti con pericolosità.

41' - Posch! Gran conclusione del giocatore dell'Hoffenheim, risponde presente Neuer!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! ADAMYAN! Avanti l'Hoffenheim a Monaco! Geiger apparecchia per la prima punta della squadra ospite che non sbaglia! 0-1!

69' - Spinge il Bayern alla ricerca del pareggio!

73' - GOL! GOL! GOL! LEWANDOWSKI! Arriva il pareggio del Bayern! Pennellata morbida di Muller in area, sbuca il polacco alle spalle di tutti, incornata vincete e risultato sull'1-1!

79' - GOL! GOL! GOL! ANCORA ADAMYAN! Skov apparecchia ancora per la punta dell'Hoffenheim che colpisce e buca il portiere! 1-2!

90' - Ammonito Perisic.

17.23 - Fine partita.

Friburgo-Borussia Dortmund 2-2

1' - Comincia la partita!

8' - Dortmund che prende il predominio del campo in questi primi minuti.

20' - GOL! GOL! GOL! WITSEL! La sblocca il Borussia, gran botta dal limite di Witsel che con il destro buca il portiere sul primo palo! 0-1!

36' - I gialloneri tengono botta, nessuna difficoltà patita dalla squadra di Favre in questo primo tempo.

43' - Hummels viene ammonito.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Hakimi viene punito col giallo.

56' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO FRIBURGO! Luca Waldschmidt firma l'1-1 per i bianconeri!

67' - GOL! GOL! GOL! HAKIMI! Arriva il pareggio del Borussia Dortmund, gialloneri che stanno schiacciando gli avversari in questo secondo tempo!

75' - Scatta il giallo per Delaney.

89' - AUTOGOL! PAREGGIO FRIBURGO! Akanji la infila inavvertitamente nella propria porta a pochi minuti dalla fine! 2-2!

17.22 - Fine partita.

Bayer Leverkusen-Lipsia 1-1

1' - Comincia la partita!

9' - Possesso palla costante del Bayer in questo avvio di partita.

19' - Werner! L'attaccante si trova a tu per tu col portiere, conclusione e gran risposta di Hrádecký.

29' - Palo del Lipsia! La squadra ospite colpisce un legno in questo primo tempo con Cunha!

35' - Il Bayer si rifà sotto in questo finale di primo tempo.

45' - Sinkgraven si becca il giallo.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

66' - GOL! GOL! GOL! VOLLAND! La sblocca il Bayer! Aranguiz sgroppa sulla destra, palla in area per Volland che in spaccata brucia un avversario e buca il portiere! 1-0!

78' - GOL! GOL! GOL! NKUNKU! Azione incredibile per il giocatore del Lipsia che viene servito in area, col palleggio supera due difensore e scavalca anche il portiere con un pallonetto! Gol incredibile! 1-1!

17.22 - Fine partita.

Paderborn-Mainz 1-2

1' - Comincia la partita!

6' - Paderborn maggiormente propositivo in questa prima fase del match.

8' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Oztunali apparecchia su Quaison, l'attaccante di prima incrocia il destro in corsa e batte il portiere in uscita! 0-1!

14' - GOL! GOL! GOL! ZOLINSKI! Drager appoggia in area per il compagno che spalle alla porta si gira in un fazzoletto ed infila all'angolino! 1-1!

27' - Niakhate si becca il giallo.

32' - GOL! GOL! GOL! BROSINSKI! Il giocatore del Mainz non sbaglia dal dischetto, avanti gli ospiti!

36' - Baku si becca il giallo.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - E' il Paderborn che prova a fare la partita in questa ripresa.

67'- Ritter si becca il giallo.

70' - Viene ammonito anche Oztunali.

77' - Calcio di rigore per il Paderborn!

79' - Collins sbaglia il rigore! Conclusione non particolarmente angolata dal dischetto, Zentner si allunga e ci arriva! Mainz ancora avanti!

84' - Ammonito Fernandes.

17.22 - Fine partita.

15.15 - Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30