LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Dortmund a valanga, bene il Lipsia

17.24 - Finisce qui la nostra diretta testuale!

RISULTATI FINALI:

Augsburg-Mainz 2-1

Dortmund-Dusseldorf 5-0

Friburgo-Wolfsburg 1-0

Lipsia-Hoffenheim 3-1

1' - Comincia la partita!

15' -. GOL! GOL! GOL! OZTUNALI! Avanti il Mainz! Aggancio in area e conclusione che si infila sotto la traversa! 0-1!

29' - Scatta il giallo per Vargas dell'Augsburg.

41' - GOL! GOL! GOL! RITCHER! Arriva il pareggio dell'Augsburg, Niederlechner apparecchia per il compagno che sotto porta non sbaglia! 1-1!

44' - Arriva il giallo per Fernandes.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Arriva l'ammonizione per Quaison.

64 ' - Calcio di rigore per l'Augsburg!

65' - GOL! GOL! GOL! AUGSBURG AVANTI! Niederlechner trasforma dal dischetto! 2-1!

17.21 - Fine partita.

Dortmund-Dusseldorf 5-0

1' - Comincia la partita!

2' - Scatta subito il giallo per Zimmer.

18' - Squadre estremamente contratte, un solo tiro in porta fino a questo momento.

25' - Guerreiro! Tiro dal limite, palla che sfiora la porta difesa da Steffen.

29' - Scatta il cartellino giallo per Zimmermann.

42' - GOL! GOL! GOL! REUS! Assist al bacio di Piszczek che serve Reus, conclusione precisa e Dortmund avanti!

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Sancho la mette in porta ma il Var annulla tutto, posizione di offside.

60' - GOL! GOL! GOL! HAZARD! Ecco il raddoppio dei gialloneri! Tiro all'angolo e Steffen battuto! 2-0!

63' - GOL! GOL! GOL! SANCHO! Arriva il terzo gol dei gialloneri con Sancho che non sbaglia sotto porta!

69' - GOL! GOL! GOL! REUS! Hazard apparecchia e Reus insacca! Doppietta!

74' - GOL! GOL! GOL! SANCHO! Doppietta anche per lui, dilaga il Borussia!

17.21 - Fine partita.

Friburgo-Wolfsburg 1-0

1' - Comincia la partita!

16' - Gunter! Conclusione dal limite, tiro di poco alto sopra la traversa! Pericoloso il Friburgo.

23' - Scatta il giallo per Santos Sa.

31' - Gara senza particolari spunti, nessun tiro in porta fino a questo momento.

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

61' - Gara senza particolari spunti, ritmi blandi anche in questa ripresa.

85' - GOL! GOL! GOL! SCHMID! La sblocca la squadra di casa proprio nel finale, punizione al bacio e portiere battuto!

17.21 - Fine partita.

Lipsia-Hoffenheim 3-1

1' - Comincia la partita!

11' - GOL! GOL! GOL! WERNER! L'attaccante del Lipsia aggancia in area e scarica in rete con un rasoterra imprendibile!

20' - Werner! Gran conclusione dal limite, bravo Baumann che ci arriva!

24' - Forsberg! Insiste il Lipsia! Conclusione da pochi metri, bravo ancora Baumann!

39' - Kramaric! Conclusione veloce dal limite, fuori di un niente!

16.16 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Calcio di rigore per il Lipsia!| Ammonito Posch.

52' - GOL! GOL! GOL! WERNER! Dal dischetto non sbaglia l'attaccante del Lipsia, 2-0!

54' - Altro giallo, stavolta nel Lipsia se lo becca Halstenberg.

83' - GOL! GOL! GOL! SABITZER! Il Lipsia chiude i giochi proprio nei minuti finale, crolla l'Hoffenheim!

89' - GOL! GOL! GOL! BICAKCIC! L'Hoffenheim accorcia le distanze nel finale!

17.21 - Fine partita.

15.19 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Augsburg-Mainz

Dortmund-Dusseldorf

Friburgo-Wolfsburg

Lipsia-Hoffenheim

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30