LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Dortmund dilagante, bene Mainz e Werder

RISULTATI FINALI:

Augsburg-Eintracht 2-1

Colonia-Borussia M'Gladbach 0-1

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 4-0

Mainz-Hertha 2-1

Union Berlino-Werder Brema 1-2

1' - Comincia la partita!

2' - Niederlechner ! Gran conclusione all'angolo, ci arriva il portiere! Subito pericolosi i padroni di casa.

15' - Palo di Paciencia! Gran conclusione dal limite, la palla si stampa sul palo!

26'- Gara non particolarmente brillante in questa prima fase.

36' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO AUGSBURG! Lancio dalle retrovie in area, Finnbogason spizza al centro per Ritcher che in spaccata non sbaglia! 1-0!

38' - Hinteregger viene ammonito.

43' - GOL! GOL! GOL! RADDOPPIO AUBSBURG! Niederlechner riceve spalle alla porta al limite dell'area, si gira e trova un tiro fantastico che finisce nell'angolino alto alle spalle del portiere! Che gol!

16.15 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - L'Eintracht si riversa in avanti in questa prima fase.

73' - GOL! GOL! GOL! PACIENCIA! Riceve in area, alza la testa e scarica il tiro preciso all'angolo! 2-1!

81' - Ammonito Koubek.

90' - Tensione nel finale, ammonito anche Hahn.

17.21 - Fine partita.

Colonia-Borussia M'Gladbach 0-1

1' - Comincia la partita!

14' - GOL! GOL! GOL! PLEA! Svarione della difesa del Colonia che perde palla in piena area, si avventa sulla sfera Plea che conclude di prima e batte il portiere! Vantaggio Borussia!

20' - Giallo per Hector del Colonia.

26' - Gara tesa, ammonito anche Kramer.

34' - Il Borussia prova a tenere alto il baricentro del gioco.

16.15 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Drexler! Gran conclusione a due passi dalla porta del Borussia, ci arriva Sommer!

62' - Thuram! Conclusione da pochi passi, tiro alto!

81' - Terodde! Colonia vicino al pari, incornata precisa all'angolo ma ancora Sommer neutralizza.

86' - Ammonito Elvedi.

89' - Gara tesa, giallo anche per Risse.

17.21 - Fine partita.

Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen 4-0

1' - Comincia la partita!

11' - Ritmi blandi in avvio.

25' - Reus! Riceve palla alle spalle della difesa, prova la conclusione all'angolo ma trova la pronta risposta di Hradecky.

29' - GOL! GOL! GOL! AVANTI IL BORUSSIA! Gran cross di Hakimi al centro, si fionda sul pallone Alcacer che firma il vantaggio!

34' - Traversa di Hakimi! Gran tiro dal limite ma il giocatore del Borussia non è fortunato!

35' - Amiri si becca il giallo.

16.15 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' -GOL! GOL! GOL! REUS! Sancho mette dentro il pallone rasoterra, velo di Alcacer che favorisce Reus alle spalle, colpo secco e palla in rete!

54' - Giallo per Wendell.

66' - Havertz! Tiro potente verso la porta dei gialloneri, Burki non si lascia sorprendere e blocca.

83' - GOL! GOL! GOL! GUERREIRO! Ancora Sancho sguscia via sulla destra, mette dentro il cross sul quale si fionda Guerreiro! Palla in rete, 3-0!

90' - GOL! GOL! GOL! REUS! Il Borussia allarga il risultato nel finale, poker firmato da Marko Reus!

17.21 - Fine partita.

Mainz-Hertha 2-1

1' - Comincia la partita!

15' - Palo di Selke! Fa fuori due difensori in progressione, scarica il tiro ma trova solo il palo!

26' - Poche conclusione degne di nota in questo primo tempo.

34' - St. Juste viene ammonito.

38' - Gara tesa, Skjelbred viene beccato col giallo.

40' - GOL! GOL! GOL! QUAISON! Avanti il Mainz! Sgroppata di Kunde Malong sulla destra, palla dentro per Quaison che solo davanti alla porta non sbaglia!

16.15 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Lukebakio! Incornata pericolosa, palla di poco fuori.

60' - Duda! Punizione interessante dalla distanza, palla di poco a lato!

74' - Scatta il giallo per Stark.

83' - GOL! GOL! GOL! GRUJIC! Incorna perfettamente di testa e batte il portiere, pareggio Hertha.

88' - GOL! GOL! GOL! ST. JUSTE! Il Mainz torna avanti, colpo di testa vincente da parte di St. Juste che infila Jarstein! 2-1!

17.21 - Fine partita.

Union Berlino-Werder Brema 1-2

1' - Comincia la partita!

2' - Calcio di rigore per il Werder Brema!

5' - GOL! GOL! GOL! KLAASSEN! Dal dischetto non sbaglia l'attaccante del Werder che firma il vantaggio!

12' - Altro calcio di rigore, stavolta per l'Union!

14' - GOL! GOL! GOL! ANDERSSON! Non fallisce dagli undici metri, pareggio Union!

19' - Scatta subito il giallo per Fullkrug.

27' - E' il Werder ad essere in costante proiezione offensiva.

42' - Traversa di Bittencourt! Va in progressione, dal limite scarica il tiro che colpisce il legno!

16.15 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Scatta il giallo per Trimmel.

55' - GOL! GOL! GOL! FULLKRUG! Incornata vincente per il giocatore del Werder che firma il vantaggio!

74' - Eggstein! Conclusione interessante, bravo Gikiewicz che respinge.

80' - Ammonito Sahin tra le fila del Werder.

81' - Ammonito anche Subotic.

83' - Bittencourt si becca il giallo.

89' - Espluso Subotic! Scatta la seconda ammonizione, rosso!

90' - Espulso anche Sahin! Anche per lui doppia ammonizione, un altro rosso!

17.21 - Fine partita.

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30