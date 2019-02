LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Finali: Bayern ko, pari Dortmund a Francoforte

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.25 - Terminano tutti i match!

EINTRACHT FRANCOFORTE-BORUSSIA DORTMUND 1-1

15.30 - PARTITI!

10' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Gelson Fernandes.

13' - Alcacer riceve un passaggio in area in mezzo al traffico e conclude di prima. Il tiro è centrale e Trapp para con le gambe.

22' - GOL DEL BORUSSIA DORTUND! CI PENSA MARCO REUS! Fa tutto Guerreiro: il portoghese va in slalom nell'area di rigore, scarica su Reus che imbuca col destro. Vantaggio dei gialloneri!

26' - Traversa Dortmund! Imbucata centrale per Reus, che calcia di prima ma spedisce la sfera sulla traversa!

34' - Reagisce l'Eintracht. Rebic raccoglie una seconda palla al limite dell'area e scarica la conclusione, senza però inquadrare lo specchio della porta.

36' - GOL DELL'EINTRACHT! PAREGGIA JOVIC! Cross in area per Jovic, che si lancia in acrobazia e tocca il pallone, beffando il portiere e tornando in vetta alla classifica dei marcatori!

45' - Palla in area per Rebic, che alza il pallone. Capisce tutto Burki che blocca.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

54' - Subito Dortmund ad attaccare. Witsel però spara alto sopra la traversa.

64' - Siluro dalla distanza di Kostic, ma un difensore si immola e blocca la conclusione.

73' - Giallo per Weigl.

85' - Punizione dai venticinque metri per il Borussia Dortmund: se ne incarica Paco Alcacer, la cui battuta finisce alta sopra la traversa.

17.22 - FINE PARTITA!

HERTHA BERLINO-WOLFSBURG 0-1

15.30 - PARTITI!

10' - Arnold prova ad accelerare ma mette troppa forza nel passaggio. Il pallone esce dal rettangolo di gioco.

19' - Traversa Wolfsburg! Roussillon va ad un passo da gol: sul primo tentativo risponde Jarnstein, poi ci riprova ma becca il legno!

29' - Selke stacca e di testa indirizza un cross morbido basso verso il centro. Sfortunatamente per lui il tentativo da distanza ravvicinata ha poca forza e Casteels para in tutta sicurezza.

40' - Malli spreca una buona occasione con un tiro dal limite. Jarstein para senza troppi problemi.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

53' - Giallo per Steffen.

62' - Roussillon sprinta sulla fascia, guadagna il fondo e mette al centro. Il portiere però esce e anticipa tutti.

65' - GOL DEL WOLFSBURG! WEGHORST SIGLA IL VANTAGGIO! Roussillon lavora un gran pallone per Weghorst, che davanti a Karstein non sbaglia e con una bella rasoiata lo batte!

77' - Giallo per Lazaro.

83' - Arnold mette la palla in mezzo ma non trova nessuno dei propri compagni.

17.22 - FINE PARTITA!

HOFFENHEIM-DUSSELDORF 1-1

15.30 - PARTITI!

15' - Calcio di rigore per l'Hoffenheim! Fallo di Bodzek, per l'arbitro nessun dubbio.

16' - GOL DELL'HOFFENHEIM! A SEGNO KRAMARIC! Il croato va dal dischetto e non sbaglia: portiere spiazzato per l'1-0 dell'Hoffenheim.

19' - Giallo per Alfredo Morales.

29' - Imbucata centrale per Kramaric, che controlla ma perde un tempo di gioco. L'azione sfuma.

36' - Giallo per Vogt.

39' - Brenet sovrasta la difesa e di testa colpisce verso la porta. Il tiro indirizzato sotto la traversa viene parato da Rensing.

43' - Giallo per Zimmermann.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

47' - PAREGGIA IL FORTUNA DUSSELDORF! CI PENSA HENNINGS! Cross al centro per Hennings, che prende bene il tempo e di testa spedisce all'angolino! 1-1 adesso.

57' - Ammoniti Joelinton e Posch.

66' - Stoger si incarica di un angolo e manda il pallone nel mucchio creatosi in area, la prende però uno dei difensori che libera. L'azione sfuma.

75' - Giesselmann impensierisce seriamente il portiere avversario con un tiro fuori area. Attento l'estremo difensore.

84' - Belfodil si ritrov smarcato in area, ma perde troppo tempo e alla fine viene chiuso.

88' - Giallo per Rensing.

17.22 - FINE PARTITA!

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO 3-1

15.30 - PARTITI!

10' - Volland effettua una buona corsa in area, raccoglie un cross e spara la palla verso la porta, il tiro è però bloccato da un avversario.

17' - Qualche problemino fisico per Bender, ma nulla di grave.

27' - Rodriguez gira la palla a Leon Goretzka che non riesce a calciare con decisione all'interno dell'area. Palla fuori sulla destra.

36' - Serie di cartellini gialli: ammoniti in pochi minuti Bellarabi, Aranguiz e Kimmich.

41' - GOL DEL BAYERN MONACO! VANTAGGIO DI GORETZKA! Muller pesca con un tocco morbido Goretzka. Colpo di testa perfetto dell'ex Schalke, che di testa sigla l'1-0!

16.18 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

52' - Giallo per Coman.

53' - GOL DEL BAYER LEVERKUSEN! PAREGGIA BAILEY! Il pari arriva da calcio piazzato: se ne incarica Bailey, che batte perfettamente e trafigge il portiere!

63' - GOL DEL BAYER LEVERKUSEN! VOLLAND RIBALTA IL BAYERN! Bellarabi imbecca in area Volland. Controllo e gran freddezza da pochi metri, l'attaccante spedisce in fondo al sacco!

75' - Giallo per Wendell.

83' - Goretzka tocca la sfera col braccio e l'arbitro ferma l'azione.

87' TRIS DEL BAYER LEVERKUSEN! A SEGNO LUCAS ALARIO! Brandt pesca Alario in area e quest'ultimo non sbaglia il tap-in, chiudendo la partita!

17.22 - FINE PARTITA!

NORIMBERGA-WERDER BREMA 1-1

15.30 - PARTITI!

11' - Palla in profondità per Kruse, beccato però in posizione irregolare.

22' - Qualche problema ad una coscia per Leibold, ma il giocatore del Norimberga fa cenno di stare bene.

27' - Arriva il primo giallo del match: se lo becca Kampka.

39' - Palla in area per Eggestein, che controlla e va al tiro ma sbatte sul muro del Norimberga.

16.18 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

55' - Moisander crossa in area ma il pallone viene allontanato di testa da un difensore.

64' - VANTAGGIO WERDER BREMA! GOL DI EGGESTEIN! Palla in area per Eggestein, sempre tra i più pericolosi. E' lesto nel calciare il pallone e infilzare l'estremo difensore, ospiti in vantaggio!

75' - Palla in profondità per Behrens, che aggancia in area ma sbaglia la conclusione, non centrando lo specchio della porta.

81' - Moisander va via pala al piede, ma la retroguardia difende bene e non dà scampo al giocatore del Werder Brema.

87' - GOL DI ISHAK! PAREGGIA IL NORIMBERGA! La difesa del Werder Brema si fa cogliere impreparata ed Ishak va via con una prateria davanti. Davanti al portiere spedisce all'angolino e sigla il pari!

17.22 - FINE PARTITA!

15.15 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.00 - Buon pomeriggio cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Bundes, la cronaca testuale della ventesima giornata del campionato tedesco. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.