LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Finali: poker Dortmund, tris Bayern

17.25 - Terminano tutti i match!

AUGSBURG-RB LIPSIA 0-0

15.30 - PARTITI!

10' - Calcio di rigore per il Lipsia! Fallo di Gouweleeuw e per l'arbitro nessun dubbio!

12' - E' in corso il check con il VAR: la sensazione è che il fallo non ci sia.

14' - Annullato il calcio di rigore! Cambia idea l'arbitro, si va avanti sullo 0-0.

27' - Palla vagante in area di rigore. Si fionda Mukiele, la cui conclusione finisce alta sopra la traversa.

30' - Giallo per Ilsanker.

39' - Ritmi bassi in questo primo tempo. Nessuna vera palla gol, né per l'Augsburg né per il Lipsia fin qui.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.34 - RIPARTITI!

52' - Gregoritsch parte in solitaria ma non riesce a concludere l'azione e viene fermato da un avversario.

56' - Giallo per Konaté.

66' - Viene ammonito anche Caiuby.

75' - Max scarta con successo alcuni avversari ma poi mette troppa forza nel passaggio verso Francisco Caiuby.

84' - Gol annullato all'Augsburg! Gregoritsch aveva gonfiato la rete, ma la sua posizione era irregolare: si alza la bandierina, la decisione è corretta.

17.24 - FINE PARTITA!

BAYER LEVERKUSEN-HANNOVER 2-2

15.30 - PARTITI!

6' - Calcio di rigore per il Bayer Leverkusen! Serve l'aiuto del VAR, ma alla fine viene convalidato il penalty: giallo per Felipe, l'autore del fallo.

7' - WENDELL SBAGLIA IL CALCIO DI RIGORE! Palla all'angolino, ma Esser intuisce, si distende e dice di no. Si resta sullo 0-0!

16' - Palla in profondità per Havertz, beccato però in offside.

25' - GOL DELL'HANNOVER! MUSLIJA SIGLA IL VANTAGGIO! Grandissima punizione di Muslija, dai trenta metri: palla a scavalcare la barriera che termina nel sette, portiere sorpreso ed è vantaggio per gli ospiti!

34' - PAREGGIO BAYER LEVERKUSEN! A SEGNO BENDER! Brandt imbuca in area per Bender, con con una girata mezza volante incrocia il destro e spedisce all'angolino!

43' - Calcio di punizione battuto da Havertz, ma il suo tentativo s'infrange sulla barriera.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.34 - RIPARTITI!

54' - HANNOVER DI NUOVO AVANTI! GOL DI FELIPE! Schwegler batte un calcio d'angolo e la sfera arriva a Martins Felipe in area di rigore. E' al posto giusto quest'ultimo, che ci mette il piede e spinge in rete il 2-1!

59' - Espulso Martins Felipe! Seconda ammonizione e rosso, Hannover in dieci uomini!

73' - Ammonizione per Schwegler.

80 ' - Sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Bender, lesto a muoversi nel verso giusto. Il suo tiro però è fuori misura e finisce larghissimo rispetto alla porta.

85' - Giallo per Albornoz.

94' - PAREGGIA IL BAYER LEVERKUSEN! ALLA FINE CI PENSA BELLARABI! Scarico per Bender, che allarga a destra per Bellarabi, sul lato corto dell'area. Quest'ultimo rientra e calcia a giro, viene fuori un tiro imparabile per l'estremo difensore ospite!

17.24 - FINE PARTITA!

NORIMBERGA-HOFFENHEIM 1-3

15.30 - PARTITI!

9' - Qualche problemino fisico per Behrens, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

18' - Calcio di rigore per il Norimberga! Fallo di Kasim e per l'arbitro nessun dubbio, a maggior ragione dopo la conferma del VAR.

18' - VANTAGGIO NORIMBERGA! BEHRENS TRASFORMA IL RIGORE! Palla da un lato, portiere dall'altro: esecuzione perfetta di Behrens ed è 1-0!

29' - Qualche problemino fisico per Bicakcic, ma non dovrebbe essere nulla di grave.

35' - Giallo per Grillitsch.

39' - Viene ammonito anche Valentini.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.34 - RIPARTITI!

48' - Kaderabek calcia il pallone in area ma la difesa avversaria riesce ad intercettare il passaggio.

50' - GOL DELL'HOFFENHEIM! PAREGGIA NELSON! Kaderabek si veste da assist-man e appoggia il pallone a Reiss Nelson, davanti al portiere. Da due passi quest'ultimo mette la palla in rete e non dà scampo all'estremo difensore avversario!

58' - SORPASSO HOFFENHEIM! DOPPIETTA DI NELSON! Stavolta è Demirbay ad imbeccare Reiss Nelson, in zona centrale. Da buona posizione e a tu per tu col portiere il giocatore dell'Hoffenheim spara sotto la traversa ed è 2-1!

67' - INCREDIBILE TRIS HOFFENHEIM! SEGNA ANCHE SZALAI! Bel cross in area, Szalai prende benissimo il tempo rispetto a tutti gli avversari e impatta il pallone con la testa. Il portiere prova ad arrivarci, ma non ce la fa: da 1-0 a 1-3, che rimonta dell'Hoffenheim!

76' - Szalai in una grande posizione spedisce il pallone largo oltra il palo di sinistra.

84' - Demirbay va alla battuta del corner e spedisce il pallone all'interno dell'area di rigore ma altri non trova che un difensore.

17.24 - FINE PARTITA!

STOCCARDA-BORUSSIA DORTMUND 0-4

15.30 - PARTITI!

3' - GOL DEL BORUSSIA DORTMUND! A SEGNO SANCHO! Palla per Sancho, che controlla e dall'interno dell'area calcia. La traiettoria viene deviata e la sfera finisce in fondo al sacco, beffando il portiere!

12' - Thommy calcia il pallone in area ma Roman Burki esce dai pali in presa sicura.

23' - RADDOPPIO BORUSSIA DORTMUND! SEGNA REUS! Piszczek imbecca Reus sulla trequarti, poi il trequartista tedesco ha lo spazio per calciare dal limite ed esplode il destro. La sfera finisce all'angolino!

25' - TRIS BORUSSIA DORTMUND! LA FIRMA DI PACO ALCACER! Lancio in area per l'ex Barcellona, che controlla alla grande e scodella il pallone alle spalle di Zieler! Solo Dortmund in campo!

34' - Thommy spinge lungo l'out, poi scodella al centro ma non trova la deviazione di nessuno dei compagni di squadra.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.34 - RIPARTITI!

54' - Stoccarda pericoloso. Palla in area per Gomez, a tu per tu col portiere. Burki però lo ipnotizza e respinge il tentativo dell'ex Fiorentina.

65' - Domina il Borussia Dortmund adesso, almeno dal punto di vista del possesso palla. E' la formazione ospite a fare la partita.

74' - Palla in profondità per Reus, beccato però in posizione irregolare.

85' - POKER BORUSSIA DORTMUND! GOL DI PHILIPP! Pulisic vede il movimento di Philipp e lo premia. Controllo perfetto del centravanti, che prende la mira e spedisce all'angolino!

17.24 - FINE PARTITA!

WOLFSBURG-BAYERN MONACO 1-3

15.30 - PARTITI!

9' - Knoche calcia in mezzo questa punizione dalla distanza cercando un compagno libero ma il tiro è impreciso ed esce dal campo.

17' - Kimmich mette in mezzo con un lancio lungo ma Casteels raccoglie senza problemi.

25' - Classico tiro di Robben, che rientra ed esplode il mancino. Casteels si salva, poi Lewandowski colpisce in qualche modo per la ribattuta ma trova ancora il portiere.

30' - GOL DEL BAYERN MONACO! A SEGNO LEWANDOWSKI! Hummels dà un pallone in verticale, Thiago Alcantara fa il velo e lascia scorrere per Lewandowski. Il polacco, da posizione defilata, fa passare il pallone in mezzo alle gambe del portiere per l'1-0 Bayern!

36' - Giallo per Arnold.

44' - Viene ammonito anche Robben per simulazione: l'olandese aveva ricevuto in area e poteva calciare, ma chiedeva un rigore che non arriva.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.34 - RIPARTITI!

49' - RADDOPPIO BAYERN MONACO! DOPPIETTA DI LEWANDOWSKI! Brutto errore della difesa, che regala il pallone a Lewandowski nei pressi dell'area di rigore. Il polacco ringrazia e per lui è tutto facile insaccare il gol del 2-0!

57' - Espulso Robben! Doppio giallo per un intervento duro e per l'arbitro nessun dubbio: Bayern Monaco in dieci uomini!

63' - GOL DI WEGHORST! ACCORCIA IL WOLFSBURG! Mehmedi vede Weghorst e lo serve con un suggerimento preciso e ben dosato. Weghorst ha tempo per prendere la mira e scaricare un destro imprendibile, 2-1!

72' - TRIS BAYERN MONACO! A SEGNO JAMES RODRIGUEZ! Lewandowski stavolta veste i panni dell'assist-man e imbecca James Rodriguez. Il colombiano è agile e soprattutto freddo davanti al portiere, spedendo la sfera all'angolino!

81' - Giallo per Weghorst.

88' - Ammonito Neuer per perdita di tempo.

17.24 - FINE PARTITA!

15.10 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.00 - Buonasera cari amici di TMW, Pierpaolo Matrone vi dà il benvenuto a Diretta Bundesliga, la cronaca testuale dell'ottava giornata del campionato tedesco.