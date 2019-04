LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Finali: poker Lipsia, Eintracht al fotofinish

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.30 - Terminano tutti i match!

HERTHA BERLINO-FORTUNA DUSSELDORF 1-2

15.30 - PARTITI!

10' - Leckie conquista la palla da un calcio d’angolo. Prepara la palla al limite dell’area e lascia partire un tiro, svirgolato finisce oltre il palo destro.

20' - Mittelstadt crossa in area ma il pallone viene allontanato di testa dalla difesa.

29' - Kaminski riceve palla in area dopo il corner e per poco non segna con una rasoiata, il pallone esce di poco sulla destra.

35' - FORTUNA DUSSELDORF IN VANTAGGIO! A SEGNO RAMAN! Hennings disegna un ottimo pallone per Raman, bravo a controllare, saltare un avversario e spedire la palla all'incrocio per l'1-0!

41' - GOL DI GRUJIC! PAREGGIA L'HERTHA! Duda si esibisce in un bel dribbling, poi imbuca per Grujic. Quest'ultimo calcia in rete e pareggia i conti!

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

52' - Duda crossa in area ma troppo vicino a Rensing che si impossessa del pallone.

58' - Giallo per Stoger.

61' - PASSA DI NUOVO IL DUSSELDORF! DOPPIETTA DI RAMAN! Al posto giusto al momento giusto: Raman raccoglie un rimbalzo in area e ribadisce in rete, portando il risultato sul 2-1!

65' - Doppio giallo per l'Hertha: ammoniti Duda e Mittelstadt.

75' - Raman riceve al limite dell'area e scarica il destro: Jarstein però blocca la conclusione, tutt'altro che potente.

83' - Hertha vicino al gol: Kalou raggiunge un cross e impatta il pallone di testa, senza però centrare lo specchio della porta.

17.27 - FINE PARTITA!

BAYER LEVERKUSEN-REB BULL LIPSIA 2-4

15.30 - PARTITI!

10' - Calcio di rigore per il Bayer Leverkusen!

11' - GOL DI HAVERTZ! BAYER LEVERKUSEN IN VANTAGGIO! Palla da un lato, portiere dall'altro: Havertz è impeccabile dagli undici metri e sigla così l'1-0!

16' - Giallo per Welz.

17' - GOL DI SABITZER! PAREGGIA IL LIPSIA! Sabitzer si incarica della punizione e la batte alla perfezione: tiro perfetto verso l'incrocio e il portiere non ci arriva, è 1-1!

23' - PASSA DI NUOVO IL BAYER LEVERKUSEN! DOPPIETTA DI HAVERTZ! Il gioiello di casa porta palla e arriva davanti al portiere: il suo tiro dà un bacio al palo e poi si insacca!

35' - Bailey crossa in area alla perfezione ma i difensori avversari non si fanno sorprendere e liberano.

42' - Forsberg non riesce a indirizzare bene il cross dal calcio d'angolo. Il suo tentativo termina oltre le linee bianche.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

53' - GOL ANNULLATO AL BAYER LEVERKUSEN! Bailey aveva segnato, l'arbitro aveva assegnato la rete, poi dopo il check con il VAR ha deciso di ritrattare: era fuorigioco.

55' - Giallo per Orban.

59' - Forsberg fa partire un cross in area, ma la difesa avversaria l'allontana in sicurezza.

64' - GOL DEL LIPSIA! PAREGGIA WERNER! Imbucata in area per l'attaccante della nazionale tedesca, che è lesto a calciare rasoterra e infilare il portiere nell'angolo di destra!

71' - Calcio di rigore per il Lipsia! Dopo aver consultato il VAR l'arbitro decide di assegna il penalty.

72' - PASSA IL LIPSIA! FORSBERG TRASFORMA IL RIGORE! Palla da un lato, portiere dall'altro: il fantasista svedese spiazza l'estremo difensore e sigla il 3-2!

82' - POKER LIPSIA! A SEGNO CUNHA! Imbucata in area per Cunha, che controlla e scodella subito alle spalle di Hradecky con un bel tiro a scavalcare: che gol del Lipsia!

17.22 - FINE PARTITA!

SCHALKE 04-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

15.30 - PARTITI!

7' - Kostic calcia in area un ottimo pallone verso un compagno. I difensori avversari non si fanno però sorprendere e liberano l'area.

13' - GOL DELL'EINTRACHT! A SEGNO REBIC! L'ex Fiorentina scatta sul filo del fuorigioco, è in posizione regolare e davanti al portiere è freddissimo: lo trafigge e porta avanti il sodalizio di Francoforte!

21' - PAREGGIA LO SCHALKE! SERDAR A SEGNO! Cross per Embolo, che di testa impalla il pallone ma trova la respinta del portiere. Raccoglie il pallone Serdar, che ribadisce in rete e sigla il pari!

25' - Giallo per de Guzman e Serdar.

32' - Annullato un rigore al VAR: buono l'uso della tecnologia da parte della sestina arbitrale.

37' - Qualche problemino fisico per Hinteregger, che non ce la fa: al suo posto N'Dicka.

45' - Giallo per Embolo.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

54' - Caligiuri si guadagna appena sufficiente spazio per agganciare un calcio d’angolo nell’area, ma il suo colpo di testa è ben salvato dal portiere.

66' - Paciencia spara il pallone dal limie dell'area ma il tiro sfiora la traversa.

72' - Punizione dalla distanza per lo Schalke. Caligiuri mette la palla in mezzo ma la difesa non si fa sorprendere.

82' - E' l'Eintracht che sembra aver più voglia di vincere in questo finale: gli ospiti attaccano, ma non creano comunque grosse occasioni.

94' - Espulso Serdar! Schalke in dieci uomini!

98' - CALCIO DI RIGORE PER L'EINTRACHT! Dopo un consulto col VAR l'arbitro assegna il penalty.

99' - GOL DI JOVIC! PASSA L'EINTRACHT FRANCOFORTE! Jovic va alla battuta del calcio di rigore e lo trasforma con gran freddezza. non sente il peso del pallone, calcia forte e non dà scampo all'estremo difensore!

17.29 - FINE PARTITA!

STOCCARDA-NORIMBERGA 1-1

15.30 - PARTITI!

8' - Zuber vicino al gol con un tiro centrale. Mathenia però respinge con un ottimo intervento.

16' - Insua indirizza al centro dell'area il cross dalla fascia ma nessuno dei suoi compagni è li a raccogliere e l'azione si interrompe.

25' - Qualche problemino fisico per Kerk: entra lo staff medico, ma non sembra di poco conto.

28' - Non ce la fa Kerk: al suo posto il Norimberga schiera Kubo.

43' - GOL DEL NORIMBERGA! A SEGNO MATHEUS PEREIRA! Dopo un calcio d'angolo il rimpallo favorisce Matheus Pereira, lesto a impattare la sfera con la testa e superare l'estremo difensore avversario!

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

55' - Lancio in profondità per Ishak, beccato però in offside.

65' - Lo Stoccarda adesso prova ad alzare i ritmi, alla ricerca del pareggio, senza però creare grandissime occasioni.

75' - GOL DELLO STOCCARDA! PAREGGIO DI KABAK! Palla vagante in area di rigore. Il più veloce è Kabak, che calcia subito e batte l'estremo difensore all'angolino, siglando così il pari!

78' - C'è stata la revisione del VAR, che sembrava potesse annullare il gol dello Stoccarda: invece no, rete confermata.

82' - Vengono ammoniti in tre minuti tre calciatori: Leibold, Vura e Bauer.

17.22 - FINE PARTITA!

WOLFSBURG-HANNOVER 3-1

15.30 - PARTITI!

13' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Steffen.

21' - Giallo per Muller.

29' - Steffen va vicino al gol: salta più in alto di tutti e incorna, ma Esser è attento e dice di no.

31' - GOL DELL'HANNOVER! A SEGNO WEYDANDT! Linton Maina lancia lungo per Weydandt, che si fionda in area e davanti al portiere non sbaglia: è 1-0!

32' - PAREGGIO IMMEDIATO WOLFSBURG! SEGNA STEFFEN!Cross al centro, in area domina Steffen, che di testa dà la precisione giusta al pallone e trafigge il portiere all'angolino!

39' - Weghorst effettua una buona progressione in area per fare un traversone preciso. Si ferma e tira, ma il portiere fa una splendida parata.

16.17 - FINE PRIMO TEMPO!

16.33 - RIPARTITI!

52' - Haraguchi va alla conclusione dalla distanza, ma il portiere è attento e devia la sfera oltre la linea di fondo.

60' - Haraguchi ha una grande occasione nell'area piccola, calcia centralmente, ma Casteels para con destrezza.

68' - Conclusione di Steffen, che ci mette forza ma non troppa precisione: palla alta sopra la traversa.

71' - DOPPIETTA DI STEFFEN! DI NUOVO AVANTI IL WOLFSBURG! Gran suggerimento in area per Steffen, che controlla e calcia verso l'angolino di sinistra. Il portiere non ci arriva, è 2-1!

78' - TRIS WOLFSBURG! A SEGNO ROUSSILLON! Malli serve alla perfezione Roussilon, che si coordina a gran velocità e con una bella conclusione spedisce la palla nel sette!

84' - Giallo per Wimmer.

17.24 - FINE PARTITA!

15.10 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

15.00 - Buon pomeriggio cari amici di TMW e benvenuti al nostro appuntamento con la Diretta Premier, la cronaca testuale della trentaduesima giornata del campionato inglese. Oggi, insieme, vivremo minuto per minuto tutte le emozioni che queste partite sapranno regalarci.