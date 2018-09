LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Finali: vince lo Schalke, lo Stoccarda la ribalta

Aggiornamenti in tempo reale. Premere F5 per aggiornare la pagina

17.25 - Terminano tutti i match!

HOFFENHEIM-RB LIPSIA 1-2

15.30 - PARTITI!

8' - Tentativo da fuori di Werner, ma Baumann si distende e toglie la palla dall'incrocio. Lipsia pericoloso.

15' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Szalai.

25' - Werner spreca una grande occasione all'interno dell'area piccola. La palla termina alta oltre la traversa.

35' - Giallo per Ilsanker.

44' - Palo Lipsia! Tentativo di Werner, la cui conclusione però è sfortunata e sbatte sul legno.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO!

16.32 - RIPARTITI!

53' - GOL DEL LIPSIA! A SEGNO POULSEN! Fortunato qui l'attaccante danese: riceve in area, calcia, trova una deviazione e vede la palla finire in fondo al sacco!

66' - Palo Lipsia! Palla in area ancora per Poulsen, che vince un contrasto dell'area piccola. Il suo tiro finisce però sul legno.

73' - GOL DEL LIPSIA! DOPPIETTA DI POULSEN! Kampl va alla battuta di un calcio d'angolo e pesca Poulsen in area. Quest'ultimo devia la sfera e la mette in fondo al sacco!

86' - Belfodil è ben posizionato in area per segnare ma spreca tutto: il suo colpo di testa esce alto sopra la traversa.

92' - Calcio di rigore per l'Hoffenheim!

93' - ACCORCIA L'HOFFENHEIM! CI PENSA KRAMARIC! Il croato è freddo dagli undici metri e spiazza il portiere!

17.23 - FINE PARTITA!

NORIMBERGA-DUSSELDORF 3-0

15.30 - PARTITI!

7' - Palla in profondità per Vura, beccato però in offside.

19' - Punizione dalla lunga distanza per Norimberga, il pallone viene messo in mezzo ma è intercettato da uno dei difensori.

26' - Calcio di rigore per il Norimberga!

28' - GOL DEL NORIMBERGA! A SEGNO BEHRENS! Esecuzione perfetta di Behrens: palla da un lato, portiere dall'altro ed è 1-0!

35' - Lukebakio prende palla e in slalom supera la difesa, il suo rasoterra verso la destra però viene respinto alla perfezione da Bredlow.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO!

16.32 - RIPARTITI!

57' - GOL ANNULLATO AL DUSSELDORF! Dusksch aveva gonfiato la rete, ma l'arbitro ha annullato tutto per fuorigioco.

64' - RADDOPPIO NORIMBERGA! LA FIRMA DI ISHAK! Azione personale di Ishak, che parte palla al piede, arriva in area e spedisce il pallone alle spalle di Rensing con un bel destro!

75' - Giesselmann aggancia un passaggio sul limite dell'area e calcia forte e alto ma il portiere respinge.

78' - TRIS NORIMBERGA! A SEGNO PALACIOS-MARTINEZ! Lowen dà un ottimo pallone a Palacios-Martinez, che controlla e sfodera un rasoterra che non dà scampo all'estremo difensore avversario!

17.23 - FINE PARTITA!

SCHALKE-MAINZ 1-0

15.30 - PARTITI!

11' - GOL DELLO SCHALKE! A SEGNO SCHOPF! Konoplyanka riceve e mette un cross al bacio per Schopf, che arriva col tempo giusto e di testa spinge la sfera alle spalle di Mueller!

21' - Malong batte la punizione ma viene liberata dalla difesa.

30' - Serdar si ritrova smarcato in posizione invitante dopo aver ricevuto un traversone sul limite dell’area. Il suo tentativo termina di un soffio largo.

43' - Burgstaller conclude la sua azione personale con un bel tiro ma Florian Muller respinge.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO!

16.32 - RIPARTITI!

55' - Cartellino giallo per Schopf.

60' - Viene ammonito anche Bell.

68' - Qualche problemino fisico per Harit, che ha rimediato una botta. Cure mediche in corso, ma riuscirà a proseguire il suo match.

75' - Malong batte un angolo, ma la difesa dello Schalke libera senza problemi.

88' - Giallo per Burgstaller.

17.23 - FINE PARTITA!

STOCCARDA-WERDER BREMA 2-1

15.30 - PARTITI!

9' - Cross al centro per Osako, di testa gira a rete. Zieler non si fa sorprendere.

19' - GOL DELLO STOCCARDA! VANTAGGIO DI DONIS! Didavi serve Donis in area. Quest'ultimo, a tu per tu col portiere, lo batte con un tocco sotto!

26' - Bargfrede viene ammonito.

34' - Viene ammonito anche Mario Gomez.

37' - Werder Brema in dieci uomini! Secondo giallo e rosso per Veljkovic!

16.16 - FINE PRIMO TEMPO!

16.32 - RIPARTITI!

54' - Qualche problemino fisico per Ascacibar, ma non pare nulla di grave: riuscirà a proseguire la sua partita.

68' - PAREGGIO STOCCARDA! AUTORETE DI ZIELER! Sfortunatissimo il portiere della squadra di casa, che devia il pallone nella sua porta.

75' - SORPASSO STOCCARDA! A SEGNO CASTRO! Palla in area per Gonzalo Castro, che è bravo a controllare e calciare con rapidità, mettendo la sfera all'angolino!

85' - Klaassen avanza palla al piede, poi arriva alla conclusione ma trova il muro della difesa.

17.23 - FINE PARTITA!

WOLFSBURG-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 2-2

15.30 - PARTITI!

7' - GOL DEL BORUSSIA MOENCHENGLADBACH! A SEGNO PLEA! Palla al limite dell'area per l'ex Nizza, che rientra sul destro e sfodera un tiro a giro prodigioso: nessuno scampo per il portiere!

12' - PAREGGIO WOLFSBURG! CI PENSA STEFFEN! Sulla seconda palla arriva Steffen prima di tutti. Da fuori area esplode un destro, tiene la palla bassa e batte Sommer!

24' - William mette in area un ottimo pallone ma la difesa avversaria intercetta e spazza.

37' - Arriva il primo giallo della gara: se lo becca Brooks.

16.16 - FINE PRIMO TEMPO!

16.32 - RIPARTITI!

48' - NUOVO VANTAGGIO GLADBACH! A SEGNO HAZARD! Thorgan Hazard si smarca, Herrmann lo vede e lo premia. Il belga, a tu per tu col portiere, non sbaglia e sigla la rete!

55' - Giallo per Steffen.

59' - IL WOLFSBURG PAREGGIA CON WEGHORST! Dopo un'azione rocambolesca la sfera arriva sui piedi di Weghorst, che all'interno dell'area spedisce la sfera in fondo al sacco!

74' - Roussillon mette il cross in mezzo ma uno dei difensori si fa trovare pronto e libera in sicurezza.

85' - Le squadre sembrano accontentarsi del pareggio: ritmi bassi in questo finale.

17.23 - FINE PARTITA!

15.10 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

