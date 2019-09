LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Il Bayern si impone, bene Leverkusen ed Hertha

17.29 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Bayern Monaco-Colonia 4-0

Friburgo-Augsburg 1-1

Hertha Berlino-Paderborn 2-1

Bayer Leverkusen-Union Berlino 2-0

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! BAYERN AVANTI! Lewandowski sblocca il match! Kimmich imbecca il polacco che si infila nello spazio, entra in area e calcia in porta! Il portiere devia ma non riesce a respingere la sfera che si infila in rete! 1-0!

14' - Palo di Coutinho! Gran conclusione da punizione, la palla si stampa contro il palo!

19' - Dominio assoluto del Bayern in questo avvio di partita.

31' - Boateng si becca il giallo.

37' - Colonia vicino al pareggio! Cordoba salta due avversari, conclude in porta ma sfiora soltanto il palo!

41' - Kainz! Ancora Colonia pericoloso! Punizione interessante diretta in porta, bravo Neuer che respinge!

44' - Ancora Cordoba! Riceve in area, da posizione invitante calcia ma non trova lo specchio della porta!

16.17 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

48' - GOL! GOL! GOL! LEWANDOWSKI! Dalla bandierina scodella Kimmich, il polacco incorna e firma il 2-0!

59' - Ehizibue si becca il rosso! Colonia in dieci e calcio di rigore per il Bayern!

60' - GOL! GOL! GOL! COUTINHO! Dal dischetto il brasiliano non sbaglia, 3-0!

67' - Scatta il giallo per Lucas Hernandez.

69' - Ci prova ancora Cordoba, scarica il tiro che termina alto.

73' - GOL! GOL! GOL! PERISIC! Coutinho imbecca il croato che si apre sulla sinistra, entra in area e scarica il tiro in diagonale che batte il portiere!

75' - Javi Martinez si becca il giallo.

80' - Muller! Insiste il Bayer! Il tedesco prova la conclusione che termina di poco fuori.

84' - Scatta il giallo per Cuisance.

17.22 - Fine partita.

Friburgo-Augsburg 1-1

1' - Comincia la partita!

9' - I padroni di casa provano subito ad imporsi in avvio.

12' - Frantz del Friburgo si becca il giallo.

17' - Frantz! Conclusione interessante diretta all'angolino, si distende Koubek che ci arriva!

24' - GOL! GOL! GOL! HOLER! Passa il Friburgo! Il numero 9 si inserisce da sinistra, vince un rimpallo e calcia sul primo palo! Il portiere non si oppone, 1-0!

38' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO AUGSBURG! Movarek apre su Niederlechner che conclude in porta e firma l'1-1!

16.17 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

57' - Gara tesa, tanti contrasti duri in questo secondo tempo.

66' - Augsburg vicino al vantaggio! Vargas incorna di testa a due passi dalla porta, palla fuori di un niente!

78' - Sostanziale equilibrio in questa fase del match, le due squadre non sembrano voler accelerare.

90' - Anche Finnbogason viene ammonito.

17.24 - Fine partita.

Hertha Berlino-Paderborn 2-1

1' - Comincia la partita!

8' - Il Paderborn si spinge in avanti in questi primi minuti.

10' - GOL! GOL! GOL! AVANTI L'HERTHA! Incredibile azione personale di Dilrosun che parte da sinistra, fa fuori da solo tutta la difesa del Paderborn e davanti al portiere scarica in rete! Che gol! 1-0!

19' - Il Paderborn si riversa in avanti alla ricerca del pareggio.

25' - Vasiliadis! Incornata pericolosa in area, palla di poco fuori!

33' - Ancora Paderborn! Ci prova Antwi-Adjej, conclusione alta sopra la traversa!

42' - Quanta sofferenza per l'Hertha, difficile gestione del vantaggio per la squadra di casa.

45' - Ammoniti Gjasula e Selke.

16.17 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

50' - Scatta il giallo anche per Strohdiek.

52' - GOL! GOL! GOL! WOLF! Wolf riceve in area da sinistra, stoppa e spara in porta! 2-0!

55' - GOL! GOL! GOL! ZOLINSKI! Spunto di Drager sulla destra, palla dentro per Zolinski che si inserisce da dietro ed accorcia! 2-1!

70' - L'Hertha trova il gol del raddoppio ma il Var ferma tutto. L'arbitro controlla al monitor ed annulla, offside!

74' - Selke infila in porta ma l'arbitro ferma tutto, offside.

76' - Vasiliadis viene ammonito.

82' - Gara tesa nel finale, giallo anche per Klunter.

17.24 - Fine partita.

Bayer Leverkusen-Union Berlino 2-0

1' - Comincia la partita!

9' - Il Bayer assume il predominio del campo fin da subito.

18' - Alario firma il vantaggio del Bayer ma il Var annulla tutto, c'è offsdie.

21' - GOL! GOL! GOL! VOLLAND! Avanti il Bayer! L'attaccante rossonero spinge da sinistra, calcia ma sbatte contro un avversario! Sulla ribattuta ancora Volland si avventa sul pallone ma stavolta mira all'angolo lontano, il portiere non ci arriva ed il Bayer passa!

26' - GOL! GOL! GOL! ALARIO! Raddoppia il Bayer! Stavolta il giocatore rossonero trova il gol con una gran conclusione di mancino, palla all'angolino dal limite e portiere battuto! 2-0!

37' - Il Bayer tiene bocca gestendo la meglio il doppio vantaggio.

16.17 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Amiri! Gran conclusione dal limite, Gikiewicz ci arriva!

64' - Giallo per Polter.

66' - Espulso Polter! L'arbitro decide di estrarre il cartellino rosso dopo aver visionato al Var l'intervento precedente cambiando, dunque, la sua decisione. Espulsione e Union Berlino in dieci uomini!

74' - Amiri apparecchia per Weiser che prova la conclusione! Alta!

86' - Giallo all'indirizzo di Schlotterbeck.

17.24 - Fine partita.

