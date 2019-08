LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Il Colonia la spunta, bene lo Schalke

Premi f5 per aggiornare

RISULTATI FINALI:

Friburgo-Colonia 1-2

Bayer Leverkusen-Hoffenheim 0-0

Schalke-Hertha 3-0

Wolfsburg-Paderborn 1-1

1' - Comincia la partita!

7' - I padroni di casa provano a far girare palla in avvio.

17' - Si avanti il Colonia dopo un avvio poco brillante.

27' - Nessuna delle due squadre risulta incisiva sotto porta.

37' - Il Var annulla il gol del vantaggio del Colonia firmato da Schindler.

42' - FRIBURGO IN VANTAGGIO! AUTOGOL DI CZICHOS! Cross dalla sinistra di Gunter, nell'area del Colonia non c'è nessuno ma Czichos colpisce malissimo e batte il proprio portiere!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Cominciano i secondi tempi!

52' - GOL! GOL! GOL! MODESTE! Incornata di testa che trova la rete e firma il pareggio del Colonia! 1-1!

54' - Mere si becca il giallo.

67' - Drexler! Prova ad incornare da posizione interessante, fuori! Colonia vicino al vantaggio!

73' - Petersen! Si libera per il tiro, ci prova ma non trova la porta!

81' - Friburgo ancora in avanti! Ci prova Waldschmidt con una gran conclusione, fuori!

90' - GOL! GOL! GOL! VANTAGGIO COLONIA! Che gol di Skhiri! Il tunisino parte palla al piede da centrocampo, salta due avversari e trova il gol con una conclusione precisa all'angolo! 2-1!

17.22 - Fine partita.

1' - Comincia la partita!

9' - Dominio assoluto del Bayer in questi primi minuti.

15' - Leverkusen pericoloso, ci prova Wendell con un tiraccio che termina sul fondo.

26' - Bender! Incorna sugli sviluppi di un corner, palla sul fondo.

36' - Il Leverkusen resta in avanti ma sono ancora a quota zero i tiri in porta.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Cominciano i secondi tempi!

54' - Posch si becca il cartellino giallo per una brutta entrata.

59' - Bailey! Riceve in area, colpisce ma non trova la porta! Bayer vicino al vantaggio!

59' - Bellarabi! Dal limite prova il tiro, conclusione potente che viene però ribattuta da un difensore!

73' - Il match non si sblocca, dato tremendamente negativo sui tiri in porta: uno per parte.

89' - Giallo per Tah.

90' - Sfilza di ammonizione, beccati anche Alario e Vogt.

17.22 - Fine partita.

1' - Comincia la partita!

10' - Lukebakio! Riceve in area, prova il tiro potente ma centrale. Blocca il portiere dello Schalke.

18' - Lo Schalke tiene botta, la squadra di Wagner in costante proiezione offensiva.

26' - I padroni di casa restano in avanti senza, però, riuscire a colpire in porta.

38' - VANTAGGIO SCHALKE! AUTOGOL DI STARK! Azione insistita dell'Hoffenheim, cross teso dalla destra che Stark spinge inavvertitamente nella propria porta! 1-0!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Cominciano i secondi tempi!

49' - RADDOPPIO SCHALKE! ALTRO AUTOGOL! Incredibile! Burgstaller guida la manovra dei padroni di casa, salta un avversario e calcia in porta! Rekik prova a deviare il pallone ma finisce in porta insieme alla sfera! 2-0!

52' - Giallo Mascarell.

73' - Selke! Hertha vicino al gol! L'attaccante si infila nello spazio, aggancia un passaggio filtrante e ci prova! Tiro ribattuto!

86' - GOL! GOL! GOL! KENNY! La chiude lo Schalke quando mancano ormai pochi minuti al fischio finale!

17.22 - Fine partita.

1' - Comincia la partita!

9' - Si fa male Schlager dopo pochi minuti, al suo posto dentro Gerhardt.

12' - GOL! GOL! GOL! SOUZA! Avanti il Paderborn! Mamba appoggia su Souza che colpisce di collo piede! Tiro teso all'angolino, 0-1!

25' - Il Wolfsburg si riversa in avanti alla ricerca del pareggio.

34' - Anche il Paderborn si fa vedere, cross teso di Collins nell'area avversaria ma libera la difesa del Wolfsburg.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Cominciano i secondi tempi!

56' - GOL! GOL! GOL! BREKALO! Weghorst apparecchia per il compagno che inquadra la porta ed infila in rete! 1-1!

64' - Scatta il giallo per Hunemeier del Paderborn.

75' - Il Wolfsburg spinge sull'acceleratore, manca precisione in fase conclusiva.

89' - Giallo per Holtmann.

17.22 - Fine partita.

15.21 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Friburgo-Colonia

Bayer Leverkusen-Hoffenheim

Shalke-Hertha

Wolfsburg-Paderborn

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30