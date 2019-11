LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Il Lipsia dilaga, Union corsaro

17.29 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

Hertha-Lipsia 2-4

Mainz-Union Berlino 2-3

Paderborn-Augsburg 0-1

Schalke-Dusseldorf 3-3

1' - Comincia la partita!

8' - Lipsia subito propositivo in avvio!

17' - Arriva il primo giallo del match, se lo becca Ilsanker.

32' - GOL! GOL! GOL! HERTHA AVANTI! Mittelstadt porta i suo in vantaggio con una rasoiata vincente!

39' - GOL! GOL! GOL! WERNER! Dal dischetto non sbaglia!

45' - GOL! GOL! GOL! SABITZER! Nuovo vantaggio del Lipsia! Conclusione che viene deviata e spiazza il portiere!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - L'Hertha si riversa in avanti alla ricerca del pareggio.

75' - Ottima gestione del Lipsia, Hertha poco incisivo in proiezione offensiva.

88' - GOL! GOL! GOL! KAMPL! Azione personale, conclusione precisa e palla in rete!

90' - GOL! GOL! GOL! WERNER! Doppietta per l'attaccante del Lipsia che dilaga nel finale!

90' - GOL! GOL! GOL! SELKE! Accorcia ancora l'Hertha quando ormai sembra troppo tardi!

17.26 - Fine partita.

1' - Comincia la partita!

5' - Scatta subito il giallo per Andrich.

17' - Gentner! Conclusione dal limite, palla di un soffio alta sopra la traversa! Union ad un passo dal vantaggio!

30' - GOL! GOL! GOL! INGVARTESEN! L'Union sblocca il match a Magonza! Trimmel scodella dentro, Ingvartsen trova la zampata vincente!

42' - Ammonito Osmers.

45' - GOL! GOL! GOL! ANDERSSON! Trimmel scodella dentro dalla bandierina, Andersson incorna e trova la porta! 0-2!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - GOL! GOL! GOL! ANDERSSON! Ancora di testa infila il giocatore dell'Union, sempre Trimmel a scodellare in area dalla bandierina!

53' - Ammonito Parensen.

69' Polter si becca il giallo.

72' - Gara tesa, viene ammonito anche Friedrich.

81' - GOL! GOL! GOL! ONISIWO! Accorcia il Mainz nel finale di partita!

90' - GOL! GOL! GOL! BROSINSKI! Nel finale arriva il gol del Mainz che accorcia le distanze.

17.26 - Fine partita.

1' - Comincia la partita!

5' - Calcio di rigore per il Paderborn!

7' - Gjasula sbaglia! Il giocatore del Paderborn fallisce dal dischetto!

21' - Match che non ha padrone, nessuna delle due squadre riesce ad incidere.

35' - L'Augsburg si riversa in avanti.

41' - GOL! GOL! GOL! PHILLIPP MAX! Arriva il vantaggio dell'Augsburg!

46' - Comincia il secondo tempo!

58' - Episodio dell'area di rigore del Paderborn, i giocatori dell'Augsburg reclamano un rigore che il Var nega! Tutto regolare!

67' - Arriva l'ammonizione Jedvaj.

78' - Niederlechner! Conclusione dalla distanza, palla che termina sul fondo!

88'- Scattano due gialli, ammoniti Collins e Moravek.

17.26 - Fine partita.

1' - Comincia la partita!

9' - Sostanziale equilibrio nei primissimi minuti.

21' - Nessun emozione in questa prima fase del match.

33' - GOL! GOL! GOL! CALIGIURI! Lo Schalke passa in vantaggio sul Dusseldorf! Raman apparecchia per Caligiuri che stoppa in area e conclude in corsa! 1-0!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - Scatta il giallo per Morales.

62' - GOL! GOL! GOL! HENNINGS! Dal dischetto non sbaglia!

67' - GOL! GOL! GOL! KABAK! Incorna sotto porta e batte il portiere!

74' - GOL! GOL! GOL! HENNING! Doppietta del giocatore del Dusseldorf che acciuffa il pareggio!

79' - GOL! GOL! GOL! SERDAR! Conclusione deviata che si infila in porta!

85' - GOL! GOL! GOL! HENNINGS! Tripletta per il giocatore del Dusseldorf che aggancia ancora il pareggio!

17.26 - Fine partita.

15.18 - Sono quattro i match che seguiremo in contemporanea:

Hertha-Lipsia

Mainz-Union Berlino

Paderborn-Augsburg

Schalke-Dusseldorf

