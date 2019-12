LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - La spunta il Bayern, bene il Lipsia

17.26 - Finisce qui la nostra diretta testuale! Rimanete collegati su Tuttomercatoweb per restare aggiornati su tutte le news della Bundesliga!

RISULTATI FINALI:

Bayern-Wolfsburg 2-0

Colonia-Werder Brema 1-0

Mainz-Leverkusen 0-1

Lipsia-Augsburg 3-1

Schalke-Fiburgo 2-2

Bayern-Wolfsburg 2-0

1' - Comincia la partita!

13' - Perisic! Stacca a due passi dalla porta, palla fuori di un niente!

21' - Sostanziale equilibrio un questa prima fase di partita.

38' - Kimmich! Ci prova dal limite, palla fuori di un niente!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Coutinho! Gran conclusione dal limite, Casteels ci arriva!

62' - Il Bayern insiste, costante proiezione offensiva per i bavaresi.

67' - Giallo per Otavio.

72' - Gara tesa, ammonito anche Arnold.

85' - GOL! GOL! GOL! ZIRKZEE! Conclusione rasoterra precisa ed implacabile! Vantaggio Bayern, assist firmato da Muller!

89' - GOL! GOL! GOL! GNABRY! Raddoppio Bayern proprio nel finale di partita! Lewandowski appoggia per il compagno che non sbaglia sotto porta! 2-0!

17.22 - Fine partita.

Colonia-Werder Brema 1-0

1' - Comincia la partita!

11' - Colonia pericoloso! Jakobs angola la conclusione, palla fuori di un soffio!

22' - Ritmi blandi in questo avvio di partita.

39' - GOL! GOL! GOL! CORDOBA! Drexler apparecchia per Cordoba che prende la mira e non sbaglia! 1-0!

45' - Scatta il giallo per Eggstein.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

65' - Scatta il giallo per Cordoba.

71' - Ammonito anche Veljkovic.

87' - Doppio giallo: ammoniti Moisander e Friedl.

17.22 - Fine partita.

Mainz-Leverkusen 0-1

1' - Comincia la partita!

12' - Quaison prova il tiro, palla di poco fuori! Squillo del Mainz!

19' - Szalai! Da distanza ravvicinata conclude, fuori!

32' - Gol del Mainz annullato dal Var per fuorigioco.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Giallo per Wendell.

66' - Gol annullato al Leverkusen! Volland infila in porta, ma il Var segnala un fallo di mano! Tutto annullato!

71' - ESPULSO WENDELL! Arriva il secondo giallo per il giocatore del Leverkusen, rossoneri in dieci uomini!

90' - GOL! GOL! GOL! ALARIO! Gran palla di Volland che serve Alario, testa alta e conclusione in rete! Vantaggio Bayer!

17.22 - Fine partita.

Lipsia-Augsburg 3-1

1' - Comincia la partita!

8' - GOL! GOL! GOL! PASSA L'AUGSBURG! Niederlechner raccoglie un cross di Richter, conclude ed infila in porta!

19' - Schick! Conclusione angolata, portiere sorpreso ma interviene Uduokhai che intercetta.

38' - Il Lipsia si riversa in avanti, manca incisività sotto porta.

44' - Arriva il giallo per Uduokhai.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

68' - GOL! GOL! GOL! KRAMER! Arriva il pareggio del Lipsia! Kramer firma l'1-1!

72' - Scatta il giallo per Ruben Vargas.

80' - GOL! GOL! GOL! SCHICK! Il Lipsia ribalta il risultato con l'ex Sampdoria!

89' - GOL! GOL! GOL! POULSEN! Werner si traveste da assistman, aggira il portiere e serve Poulsen che con freddezza non sbaglia e chiude la partita!

17.22 - Fine partita.

Schalke-Fiburgo 2-2

1' - Comincia la partita!

11' - Nessuna delle squadre si impone in questi primi minuti.

22' - Il Friburgo aumenta l'intensità in campo.

27' - GOL! GOL! GOL! SERDAR! Lo Schalke trova il gol con Serdar che si fionda su una ribattuta e scarica in porta!

38' - Ottima gestione del risultato da parte dello Schalke che rischia poco in copertura.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - GOL! GOL! GOL! PETERSEN! L'attaccante del Friburgo infila il portiere nell'angolino! 1-1!

59' - Doppio giallo, ammonito Hofler e Kenny.

67' - GOL! GOL! GOL! RIBALTA IL FRIBURGO! Grifo dal dischetto non sbaglia!

77' - Lo Schalke si riversa in avanti alla ricerca del pareggio.

80' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO SCHALKE! Kutucu conclude di prima dal limite, tiro preciso che si insacca all'angolo! 2-2!

17.22 - Fine partita.

15.18 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Bayern-Wolfsburg

Colonia-Werder Brema

Mainz-Leverkusen

Lipsia-Augsburg

Schalke-Fiburgo

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30!