LIVE TMW - DIRETTA BUNDES - Pareggio immediato del Lipsia!

HERTHA BERLINO-FORTUNA DUSSELDORF 0-0

15.30 - PARTITI!

10' - Leckie conquista la palla da un calcio d’angolo. Prepara la palla al limite dell’area e lascia partire un tiro, svirgolato finisce oltre il palo destro.

20' - Mittelstadt crossa in area ma il pallone viene allontanato di testa dalla difesa.

BAYER LEVERKUSEN-REB BULL LIPSIA 2-1

15.30 - PARTITI!

10' - Calcio di rigore per il Bayer Leverkusen!

11' - GOL DI HAVERTZ! BAYER LEVERKUSEN IN VANTAGGIO! Palla da un lato, portiere dall'altro: Havertz è impeccabile dagli undici metri e sigla così l'1-0!

16' - Giallo per Welz.

17' - GOL DI SABITZER! PAREGGIA IL LIPSIA! Sabitzer si incarica della punizione e la batte alla perfezione: tiro perfetto verso l'incrocio e il portiere non ci arriva, è 1-1!

23' - PASSA DI NUOVO IL BAYER LEVERKUSEN! DOPPIETTA DI HAVERTZ! Il gioiello di casa porta palla e arriva davanti al portiere: il suo tiro dà un bacio al palo e poi si insacca!

SCHALKE 04-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-1

15.30 - PARTITI!

7' - Kostic calcia in area un ottimo pallone verso un compagno. I difensori avversari non si fanno però sorprendere e liberano l'area.

13' - GOL DELL'EINTRACHT! A SEGNO REBIC! L'ex Fiorentina scatta sul filo del fuorigioco, è in posizione regolare e davanti al portiere è freddissimo: lo trafigge e porta avanti il sodalizio di Francoforte!

21' - PAREGGIA LO SCHALKE! SERDAR A SEGNO! Cross per Embolo, che di testa impalla il pallone ma trova la respinta del portiere. Raccoglie il pallone Serdar, che ribadisce in rete e sigla il pari!

25' - Giallo per de Guzman e Serdar.

STOCCARDA-NORIMBERGA 0-0

15.30 - PARTITI!

8' - Zuber vicino al gol con un tiro centrale. Mathenia però respinge con un ottimo intervento.

16' - Insua indirizza al centro dell'area il cross dalla fascia ma nessuno dei suoi compagni è li a raccogliere e l'azione si interrompe.

25' - Qualche problemino fisico per Kerk: entra lo staff medico, ma non sembra di poco conto.

28' - Non ce la fa Kerk: al suo posto il Norimberga schiera Kubo.

WOLFSBURG-HANNOVER 1-1

15.30 - PARTITI!

13' - Arriva il primo giallo della partita: se lo becca Steffen.

21' - Giallo per Muller.

29' - Steffen va vicino al gol: salta più in alto di tutti e incorna, ma Esser è attento e dice di no.

31' - GOL DELL'HANNOVER! A SEGNO WEYDANDT! Linton Maina lancia lungo per Weydandt, che si fionda in area e davanti al portiere non sbaglia: è 1-0!

32' - PAREGGIO IMMEDIATO WOLFSBURG! SEGNA STEFFEN!Cross al centro, in area domina Steffen, che di testa dà la precisione giusta al pallone e trafigge il portiere all'angolino!

